دومین بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در این مراسم که با حضور مدیران دانشگاه و بیمارستان مهدیه برگزار شد، گفت: در حوزه سلامت پیشگیری مقدم بر درمان است و این بانک شیر نیز از جمله اقدامات پیشگیرانه است. اگر نوزادان در ۶ ماهه اول زندگی خود با شیرمادر تغذیه کنند مرگ و میر آنان بسیار کاهش می‌یابد.

وی ضمن تقدیر از تمام دست اندرکاران راه اندازی این بانک شیر تاکید کرد که نعمت سلامت را برای خود و مردم جدی بگیرید زیرا مهم ترین نعمت است و در صورت وجود سلامت از سایر نعمات از جمله رفاه و آرامش و امنیت و...، لذت می برید.

سعیدی، هزینه کردن در حوزه سلامت را کاری خداپسندانه و سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور عنوان کرد و از تمام دست اندرکاران این پروژه تقدیر کرد.

مژگان جزی زاده کریمی، مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به نقش مهم خیرین در کمک به حوزه سلامت اشاره کرد و از حمایت خیریه نیک گامان جمشید در راه اندازی این بانک شیر و همچنین از تلاش‌های حاج آقا صراف در این مجموعه و تمام دست اندرکاران بیمارستان مهدیه تقدیر کرد.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعان کمتر برخوردار به بیمارستان مهدیه مدیریت این مرکز را امری دشوار و پیچیده توصیف کرد و از تلاش مجموعه بیمارستان در راستای خدمت رسانی به مردم منطقه و مراجعان تقدیر کرد.

در این مراسم، شهرزاد زاده مدرس رئیس بیمارستان مهدیه با اشاره به ضرورت راه‌اندازی بانک شیر در این مرکز گفت: بیمارستان مهدیه یک مرکز تخصصی مادران است که با توجه به ارجاع مادران باردار پرخطر و نوزادان نارس و بخش NICU راه‌اندازی بانک شیر در این مرکز بسیار ضروری بود.

وی در ادامه به پیگیری‌های صورت گرفته دراین خصوص از سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و یادآور شد که به همت خیرین (خیریه نیک نامان جمشید) این بانک شیر آماده‌سازی و تجهیز شد و امروز رسما به بهره برداری رسید.

زاده مدرس، ذخیره سازی شیر و تعداد اهداکنندگان را مطلوب عنوان کرد و یادآور شد: با اطلاع رسانی بیشتر و همکاری مراکز بهداشتی و سایر مادران شیرده می‌توان ذخیره بانک شیر را افزایش داد.

به گفته وی، هم اکنون این ذخیره برای نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه کفایت می‌کند.

زاده مدرس با اشاره به حمایت خیرین از توسعه این بیمارستان خاطرنشان کرد: توسعه بخش پریناتولوژی و مادران پرخطر از جمله برنامه های آتی این مرکز است که انشاالله با حمایت خیرین در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود.

علی ناصح رئیس بخش نوزادان بیمارستان مهدیه نیز با تاکید بر اهمیت تغذیه نوزادان با شیر مادر گفت: این بانک شیر بیستمین بانک شیر کشور و دومین بانک شیر دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که به همت خیرین در بیمارستان مهدیه راه‌اندازی شد.

وی در خصوص فرایند پاستوریزه کردن شیر، نحوه اطمینان از سلامت شیر، نحوه نگهداری و ذخیره‌سازی شیر جمع‌آوری شده، آزمایشات لازم، ارسال شیر برای نوزادان نیازمند، توضیحاتی بیان کرد.

شمس اله نوری پور رئیس بیمارستان کودکان مفید نیز در این نشست ضمن بیان تاریخچه تاسیس بانک شیر در جهان و ایران ، راه اندازی بیستمین بانک شیر کشور به کمک خیرین در این بیمارستان را گامی موثر در راستای حفظ و ارتقای سلامت نوزادان برشمرد.

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد نوزادان نارس متولد می‌شوند و اغلب با کمبود شیرمادر روبه‌رو هستند، شیر اهدایی از سوی بانک شیر را گامی مهم در راستای کمک به تغذیه و سلامت این نوزادان دانست.

وی با اشاره به آمار و تعداد بانک‌های شیر در سایر کشورها خاطرنشان کرد: براساس آمار جهانی شیر اهدایی از سوی این بانک‌های شیر باعث کاهش مرگ و میر نوزادان شده است.

نوری پور با اشاره به اینکه بانک شیر بیمارستان مفید به هشت بیمارستان دیگر کودکان شیر اهدا می‌کند، این فرهنگ ایثار را در میان مادران ایرانی شایسته تقدیر برشمرد.

وی نقش پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه کودکان، ماماها و اساتید گروه زنان و زایمان و همکاران مراکز بهداشتی و درمانی را در اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ اهدای شیر بین مادران شیرده مهم عنوان کرد و به برخی مشوقات و راهکارها در این خصوص اشاره کرد.

امیرعلی فریدونفر مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز بهداشت شرق تهران در این نشست با اشاره به تاکید رییس جمهور بر بحث محله محوری به بیان مطالبی درخصوص خدماتی پرداخت که از سوی مراکز بهداشت در خصوص ترویج تغذیه با شیر مادر در محلات و همچنین بیمارستان‌های تابعه انجام می‌شود.

وی در ادامه حضور رییس جمهور در مرکز بهداشت شهیدجعفری دانشگاه را نقطه عطفی در مقوله محله محوری فرایندهای سلامت برشمرد و یادآور شد: در این دیدار رییس جمهور بر انجام تمام فرایندهای بهداشتی با محوریت محله و تعمیق خدمت رسانی به مردم تاکید داشت.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی درخصوص اهدای شیرمادر در مراکز بهداشتی تابعه شرق تهران به تعاملات موفق مرکز بهداشت شرق تهران و بیمارستان مهدیه اشاره کرد و آن را مرهون نگاه مادرانه دکتر زاده مدرس رییس این مرکز در تمامی ابعاد مربوط به بهداشت دانست.

فریدونفر ضمن تقدیر از حمایت و پشتیبانی خیرین از حوزه سلامت به ویژه در محله‌های کم برخوردار، راه‌اندازی بانک شیر را مکمل بحث جوانی جمعیت برشمرد که در حوزه جوانی جمعیت اهمیت بالایی دارد.

وی ضمن تقدیر از حمایت و نقش مهم خیرین در حوزه سلامت گفت: وقتی مردم در کارها مشارکت می کنند با عشق و غنای بیشتری کار انجام می‌شود.

وی ضمن تقدیر از حمایت خیرین، اهدای شیر مادر را کار خیری برشمرد که با محبت و عشق مادری همراه است و تاکید کرد که اطلاع رسانی و ترویج این امر در تمامی پایگاه‌ها و مراکز بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت و محلات تابعه مرکز بهداشت شرق تهران انجام خواهد شد.

در ادامه بانک شیر بیمارستان مهدیه با حضور مسئولان رسما افتتاح شد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این واحد، راستکار مسئول بانک شیر بیمارستان به بیان توضیحاتی درخصوص فرایند جمع آوری و ذخیره شیرمادر پرداخت و مراحل مختلف آن شامل جمع آوری شیر، آزمایش، پاستوریزاسیون، ذخیره سازی، ارسال برای مصرف نوزادان نیازمند و...، را تشریح کرد.

وی در حین بازدید درخصوص استانداردهای بانک شیر و تجهیزات و ... توضیحاتی بیان کرد و به سوالات بازدیدکنندگان پاسخ گفت.

براساس این گزارش بانک شیر بیمارستان مهدیه به همت خیرین مجموعه نیک گامان جمشید ‌و مدیر عامل این مجموعه راه اندازی و تجهیز شده است.