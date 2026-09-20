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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۷

کنگره شهدا فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید است

کنگره شهدا فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید است

شهرکرد- نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) گفت: فلسفه برگزاری کنگره‌های شهدا، انتقال امانتی است که شهدا به یک نسل سپرده‌اند تا این امانت به نسل‌های بعدی منتقل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی، در حاشیه برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فلسفه برگزاری کنگره‌های شهدا اظهار کرد: کنگره‌های شهدا که هر چند سال یک‌بار در استان‌ها برگزار می‌شود، در حقیقت برای انتقال امانتی است که شهدا به یک نسل سپرده‌اند تا این فرهنگ و این مسیر به نسل‌های بعدی منتقل شود.

وی افزود: محتوای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در کنگره شهدا باید به گونه‌ای باشد که بتواند با نسل‌هایی ارتباط برقرار کند که دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌ها، رشادت‌ها و شهادت‌های آن دوران را به چشم ندیده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرایط اخیر کشور ادامه داد: با توجه به دفاع و مقاومت مردم در جنگ اخیر، در گذر زمان و تاریخ باید علاوه بر برگزاری کنگره شهدای دوران دفاع مقدس، اقدامات ویژه و مناسبی نیز برای زنده نگه داشتن رشادت‌ها و مجاهدت‌های مردم در این دفاع صورت گیرد.

محمدی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم کنگره‌های شهدا فراگیری آن است، تصریح کرد: این برنامه‌ها محدود به قشر، جریان یا گروه خاصی نیست؛ همان‌طور که شهدا برای همه مردم از جان خود گذشتند، همه مردم نیز باید در مسیر زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا حضور داشته باشند.

وی با اشاره به استقبال اقشار و گروه‌های مختلف مردم از برنامه‌های کنگره شهدا گفت: خوشبختانه استقبال گروه‌های مختلف مردمی، اصناف و اقشار از این برنامه‌ها بسیار خوب و قابل توجه بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) مهم‌ترین پیام کنگره شهدا را انجام صحیح مسئولیت اجتماعی دانست و بیان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد و به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت می‌کند، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم و جامعه به نحو شایسته انجام دهد.

وی ادامه داد: رضایت خداوند متعال و رضایت مردم و خدمت به خلق خدا از مهم‌ترین وظایف مسئولان و خدمتگزاران است و شادی روح امام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر نیز در همین است که همه ما تلاش کنیم امور کشور و جامعه را به بهترین شکل ممکن پیش ببریم و رضایت مردم را افزایش دهیم.

محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت در جامعه گفت: شهدا وابسته به حزب و جناح خاصی نبودند؛ آنها برای دفاع از کشور، اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند. پیام شهدا برای جامعه امروز، علاوه بر محبت و همدلی، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، باید با روحیه «لبیک یا خامنه‌ای» و با تقویت همدلی، زمینه انسجام بیشتر در جامعه فراهم شود و مسئولان نیز باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) همچنین با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدای اقشار مختلف اظهار کرد: یادواره‌های شهدای هر قشر، پیام ویژه‌ای برای همان قشر دارد و شهدای طلبه و روحانی نیز امروز پیام روشنی برای جامعه روحانیت، علما و حوزه‌های علمیه دارند.

محمدی ادامه داد: پیام شهدای طلبه و روحانی این است که یک طلبه و روحانی باید تا پای جان برای خدمت به مردم و زنده نگه داشتن مکتب و ارزش‌های دینی ایستادگی و مجاهدت کند و این امر نیازمند روحیه و تفکر بسیجی، انقلابی و جهادی است.

وی امام خمینی(ره) را از برجسته‌ترین الگوهای شهدای روحانی و حوزه‌های علمیه دانست و گفت: امام خمینی(ره) در زمان حیات خود نیز در میان علما، روحانیون و حوزه‌های علمیه همچون یک شهید زنده بودند و بیانات و فرمایشات ایشان همواره بر مجاهدت، ایستادگی و خدمت به مردم و دین خدا تأکید داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با اشاره به سخنی از سیدمجتبی خامنه‌ای درباره پدر شهیدش خاطرنشان کرد: ایشان درباره پدر شهیدشان بیان کرده‌اند که آن شهید بزرگوار ۶۰ سال مجاهدت داشت و بسیاری از امور عادی زندگی را برای خود محدود کرده بود؛ چراکه مجاهدت به معنای وقف کردن انسان برای خدمت به دیگران و دین خداست.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس برنامه‌های کنگره شهدا گفت: رسانه‌ها در زنده نگه داشتن یاد و پیام شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده نقش مهمی دارند و از تلاش همه فعالان عرصه رسانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

کد مطلب 6952213

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