حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی، در حاشیه برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فلسفه برگزاری کنگره‌های شهدا اظهار کرد: کنگره‌های شهدا که هر چند سال یک‌بار در استان‌ها برگزار می‌شود، در حقیقت برای انتقال امانتی است که شهدا به یک نسل سپرده‌اند تا این فرهنگ و این مسیر به نسل‌های بعدی منتقل شود.

وی افزود: محتوای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در کنگره شهدا باید به گونه‌ای باشد که بتواند با نسل‌هایی ارتباط برقرار کند که دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌ها، رشادت‌ها و شهادت‌های آن دوران را به چشم ندیده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و شرایط اخیر کشور ادامه داد: با توجه به دفاع و مقاومت مردم در جنگ اخیر، در گذر زمان و تاریخ باید علاوه بر برگزاری کنگره شهدای دوران دفاع مقدس، اقدامات ویژه و مناسبی نیز برای زنده نگه داشتن رشادت‌ها و مجاهدت‌های مردم در این دفاع صورت گیرد.

محمدی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم کنگره‌های شهدا فراگیری آن است، تصریح کرد: این برنامه‌ها محدود به قشر، جریان یا گروه خاصی نیست؛ همان‌طور که شهدا برای همه مردم از جان خود گذشتند، همه مردم نیز باید در مسیر زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا حضور داشته باشند.

وی با اشاره به استقبال اقشار و گروه‌های مختلف مردم از برنامه‌های کنگره شهدا گفت: خوشبختانه استقبال گروه‌های مختلف مردمی، اصناف و اقشار از این برنامه‌ها بسیار خوب و قابل توجه بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) مهم‌ترین پیام کنگره شهدا را انجام صحیح مسئولیت اجتماعی دانست و بیان کرد: هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد و به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت می‌کند، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم و جامعه به نحو شایسته انجام دهد.

وی ادامه داد: رضایت خداوند متعال و رضایت مردم و خدمت به خلق خدا از مهم‌ترین وظایف مسئولان و خدمتگزاران است و شادی روح امام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای گرانقدر نیز در همین است که همه ما تلاش کنیم امور کشور و جامعه را به بهترین شکل ممکن پیش ببریم و رضایت مردم را افزایش دهیم.

محمدی با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و وحدت در جامعه گفت: شهدا وابسته به حزب و جناح خاصی نبودند؛ آنها برای دفاع از کشور، اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند. پیام شهدا برای جامعه امروز، علاوه بر محبت و همدلی، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، باید با روحیه «لبیک یا خامنه‌ای» و با تقویت همدلی، زمینه انسجام بیشتر در جامعه فراهم شود و مسئولان نیز باید در برابر مردم پاسخگو باشند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) همچنین با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدای اقشار مختلف اظهار کرد: یادواره‌های شهدای هر قشر، پیام ویژه‌ای برای همان قشر دارد و شهدای طلبه و روحانی نیز امروز پیام روشنی برای جامعه روحانیت، علما و حوزه‌های علمیه دارند.

محمدی ادامه داد: پیام شهدای طلبه و روحانی این است که یک طلبه و روحانی باید تا پای جان برای خدمت به مردم و زنده نگه داشتن مکتب و ارزش‌های دینی ایستادگی و مجاهدت کند و این امر نیازمند روحیه و تفکر بسیجی، انقلابی و جهادی است.

وی امام خمینی(ره) را از برجسته‌ترین الگوهای شهدای روحانی و حوزه‌های علمیه دانست و گفت: امام خمینی(ره) در زمان حیات خود نیز در میان علما، روحانیون و حوزه‌های علمیه همچون یک شهید زنده بودند و بیانات و فرمایشات ایشان همواره بر مجاهدت، ایستادگی و خدمت به مردم و دین خدا تأکید داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با اشاره به سخنی از سیدمجتبی خامنه‌ای درباره پدر شهیدش خاطرنشان کرد: ایشان درباره پدر شهیدشان بیان کرده‌اند که آن شهید بزرگوار ۶۰ سال مجاهدت داشت و بسیاری از امور عادی زندگی را برای خود محدود کرده بود؛ چراکه مجاهدت به معنای وقف کردن انسان برای خدمت به دیگران و دین خداست.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس برنامه‌های کنگره شهدا گفت: رسانه‌ها در زنده نگه داشتن یاد و پیام شهدا و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده نقش مهمی دارند و از تلاش همه فعالان عرصه رسانه تشکر و قدردانی می‌کنم.