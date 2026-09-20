امداد به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۸ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، به انجام سه عملیات امداد و نجات جاده ای طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در این حوادث فوتی گزارش داده نشده است.

وی از تصادف مینی بوس و پراید کیلومتر ۳۵ محور شاهرود- آزاد شهر یاد کرد و ادامه داد: این حادثه ۱۶ سرنشین داشت که از این تعداد چهار نفر راهی مراکز درمانی شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه در یک مورد حریق موتورسیکلت امداد گران حضور داشتند، توضیح داد: حادثه مربوط به محدوده جنگل ابر شاهرود بود که مصدومیت دو نفر را در پی داشته است.

باغبان تصادف زنجیره ای میان سه خودرو کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به شریف آباد را دیگر حادثه رانندگی مهم برشمرد و تصریح کرد: دو مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را از هلال احمر دریافت کردند.

وی افزود: برای پیشگیری از این قبیل حوادث تلخ و غیر قابل جبران رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، داشتن سرعت مطمئنه و استراحت به موقع و توجه به جلو الزامی است.