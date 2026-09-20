ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۵۲ قلم تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، همچنین تجهیزات اداری و آزمایشگاهی با حمایت وزارت نفت و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این وزارتخانه خریداری شده، اظهار داشت: این اقدام در راستای کاهش محرومیت‌ها و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این تجهیزات در قالب ۶ کاروان بین ۶ منطقه کم‌برخوردار استان توزیع خواهد شد، تصریح کرد: سایر شهرستان‌ها و مناطق نیز در برنامه آموزش و پرورش قرار دارند و در ماه‌های آینده این تجهیزات برای آنها نیز تأمین و توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به اینکه سه دستگاه خودرو از محل منابع درآمدی اختصاصی آموزش و پرورش استان خریداری شده، خاطرنشان کرد: این خودروها در اختیار مناطق کم‌برخوردار قرار می‌گیرد و سایر شهرستان‌ها نیز پس از فراهم شدن شرایط اداری و رعایت ضوابط مالی، از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

زینی‌وند در پایان با تأکید بر اینکه اعتبار تجهیزات و اقدام‌های انجام‌شده با حمایت مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت حدود ۲۰ میلیارد تومان است، گفت: این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزش و کاهش شکاف آموزشی بین مناطق مختلف استان محسوب می‌شود و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.