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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۴

توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در مناطق کم‌برخوردار ایلام

توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در مناطق کم‌برخوردار ایلام

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از توزیع ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی در مناطق کم‌برخوردار ایلام خبر داد.

ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳۵۲ قلم تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، همچنین تجهیزات اداری و آزمایشگاهی با حمایت وزارت نفت و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این وزارتخانه خریداری شده، اظهار داشت: این اقدام در راستای کاهش محرومیت‌ها و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این تجهیزات در قالب ۶ کاروان بین ۶ منطقه کم‌برخوردار استان توزیع خواهد شد، تصریح کرد: سایر شهرستان‌ها و مناطق نیز در برنامه آموزش و پرورش قرار دارند و در ماه‌های آینده این تجهیزات برای آنها نیز تأمین و توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به اینکه سه دستگاه خودرو از محل منابع درآمدی اختصاصی آموزش و پرورش استان خریداری شده، خاطرنشان کرد: این خودروها در اختیار مناطق کم‌برخوردار قرار می‌گیرد و سایر شهرستان‌ها نیز پس از فراهم شدن شرایط اداری و رعایت ضوابط مالی، از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

زینی‌وند در پایان با تأکید بر اینکه اعتبار تجهیزات و اقدام‌های انجام‌شده با حمایت مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت حدود ۲۰ میلیارد تومان است، گفت: این اقدامات، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت آموزش و کاهش شکاف آموزشی بین مناطق مختلف استان محسوب می‌شود و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6952182

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