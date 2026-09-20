لزوم تکمیل بیمارستان مادر و کودک بوشهر؛ تسهیل دسترسی مردم به خدمات

خبرگزار مهر٬ گروه استانها: بیمارستان مادر و کودک بوشهر، موسوم به بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا(س)، یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی حوزه سلامت در استان است که با هدف توسعه ظرفیتهای درمانی و ارتقای خدمات تخصصی در حال احداث است.
این پروژه با برخورداری از ظرفیت پیشبینیشده ۱۸۰ تخت درمانی و زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع، میتواند بخش مهمی از نیازهای درمانی استان را در حوزه زنان، زایمان، کودکان، جراحی، بیماریهای عفونی و داخلی پوشش دهد.
اهمیت این بیمارستان تنها به افزایش تعداد تختهای درمانی محدود نمیشود، بلکه ایجاد مجموعهای تخصصی برای ارائه خدمات مرتبط با سلامت مادران و کودکان، از مراقبتهای دوران بارداری و زایمان تا درمان بیماریهای کودکان، میتواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و کاهش بخشی از مراجعات درمانی به خارج از استان را فراهم کند.
بهرهبرداری از این مجموعه همچنین میتواند به توزیع مناسبتر بار مراجعات در مراکز درمانی بوشهر و افزایش ظرفیت پاسخگویی نظام سلامت به نیازهای مردم کمک کند.
بر اساس طراحی انجامشده، این بیمارستان شامل ۵۰ تخت بستری کودکان، ۲۳ تخت زنان و زایمان، ۲۳ تخت جراحی و ۳۴ تخت عفونی و داخلی است و ۵۰ تخت نیز برای سایر رشتههای مرتبط در نظر گرفته شده است.
چنین ترکیبی از بخشهای درمانی، نشاندهنده ظرفیت بالقوه این مجموعه برای ارائه خدمات متنوع و پاسخگویی به طیف گستردهای از نیازهای درمانی است؛ ظرفیتی که در صورت تکمیل بهموقع و تجهیز مناسب، میتواند جایگاه مهمی در شبکه درمانی استان داشته باشد.
پیشبینی ۱۲ اتاق زایمان، ۶ اتاق عمل و ۱۴ تخت اقامتی مادران نیز از دیگر ویژگیهای این پروژه است که میتواند به بهبود شرایط ارائه خدمات تخصصی، افزایش آمادگی برای پذیرش بیماران و فراهم شدن امکانات مناسبتر برای مادران کمک کند.
وجود این امکانات در کنار بخشهای بستری و تخصصی، فرصتی برای تقویت خدمات یکپارچه درمانی در حوزه مادر و کودک ایجاد میکند و میتواند پاسخگویی به نیازهای درمانی خانوادهها را تسهیل کند.
با وجود اهمیت این پروژه، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری ضرورت دارد، تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و فراهم شدن مقدمات بهرهبرداری از آن است.
بیمارستان مادر و کودک بوشهر از جمله طرحهایی است که تأخیر در تکمیل آن میتواند بهرهمندی مردم از ظرفیتهای پیشبینیشده را به تعویق بیندازد؛ ازاینرو، تأمین بهموقع منابع مالی، استمرار فعالیتهای اجرایی، هماهنگی دستگاههای مسئول و برنامهریزی برای تجهیز و راهاندازی بیمارستان باید با جدیت دنبال شود.
با توجه به نقش این بیمارستان در ارتقای خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای مادران و کودکان، تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آن را باید یکی از نیازهای ضروری استان بوشهر دانست؛ ضرورتی که تحقق آن میتواند گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی باشد.
پیگیری جدی برای تکمیل زیرساختهای درمانی استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان اظهار کرد: توسعه بخش بهداشت و درمان از موضوعات مهم و مورد توجه استان است و این موضوع را با جدیت دنبال میکنیم. ارتقای زیرساختهای درمانی از جمله نیازهایی است که باید متناسب با شرایط جمعیتی و نیازهای مردم مورد توجه قرار گیرد.
شاپور رجایی افزود: در همین راستا، بازدیدهای میدانی از پروژههای حوزه بهداشت و درمان انجام میشود تا روند اجرای طرحها، میزان پیشرفت فیزیکی و مسائل و موانع احتمالی بررسی شود و زمینه لازم برای تسریع در تکمیل پروژههای مهم درمانی استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت بیمارستان مادر و کودک بوشهر، موسوم به بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا(س)، بیان کرد: این بیمارستان از طرحهای مهم و اثرگذار حوزه سلامت استان است که با توجه به نوع خدمات پیشبینیشده، میتواند نقش قابل توجهی در ارتقای خدمات درمانی به مادران و کودکان داشته باشد.
رجایی با بیان اینکه این پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی دارد، اظهار کرد: تلاش میشود با پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاههای مرتبط، روند عملیات اجرایی این بیمارستان تسریع شود و موانع پیشروی تکمیل آن تا حد امکان برطرف شود.
وی تأکید کرد: با تأمین منابع مالی مورد نیاز و استمرار پیگیریها، توسعه زیرساختهای درمانی استان را دنبال میکنیم تا زمینه تکمیل این پروژه مهم فراهم شود و مردم استان بوشهر هرچه زودتر از خدمات تخصصی بیمارستان مادر و کودک بهرهمند شوند.
بیمارستان مادر و کودک بوشهر در آستانه تکمیل عملیات ساختمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرایی بیمارستان مادر و کودک بوشهر بیان کرد: این بیمارستان در پنج طبقه و با زیربنای ۱۷ هزار و ۴۵۰ مترمربع در حال ساخت است.
الهکرم اخلاقی با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث بیمارستان هزینه شده است اظهار امیدواری کرد: با تأمین منابع مالی مورد نیاز، عملیات اجرایی بیمارستان مطابق برنامه به پایان برسد و امکان ارائه خدمات تخصصی به مادران و کودکان استان فراهم شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: گسترش زیرساختهای درمانی، بهویژه در زمینه سلامت مادران و کودکان، از اولویتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان بوشهر به شمار میرود و تکمیل این بیمارستان میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف داشته باشد.
اخلاقی با اشاره به جزئیات عملیات اجرایی پروژه عنوان کرد: عملیات اجرایی بیمارستان از نیمه اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز شده و در حال حاضر، عملیات سرامیککاری کف و دیوارهها، اجرای سازه و پانلهای کناف سقف کاذب، محوطهسازی و احداث دیوار پیرامونی در دست اجراست.
وی با بیان اینکه مطابق برنامه زمانبندی، پیشبینی میشود عملیات ساختمانی پروژه تا پایان سال جاری به اتمام برسد، افزود: بخش عمده تجهیزات و تأسیسات ساختمانی شامل آسانسورها، هواسازها، تابلوهای برق، سیستم اعلام و اطفای حریق و تأسیسات و لولهکشیهای مربوطه خریداری و به کارگاه منتقل شده است و بخش قابل توجهی از این تجهیزات نیز نصب و مورد آزمایش قرار گرفتهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پیشبینیشده، پس از تکمیل عملیات ساختمانی، از بهار سال ۱۴۰۶ روند نصب تجهیزات درمانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز خواهد شد.
پیشرفت ۷۹ درصدی پروژه
به گفته معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر٬ پروژه بیمارستان مادر و کودک «جایگزین فاطمه الزهرا (س)» بوشهر در قالب سه بلوک و پنج طبقه با اسکلت بتنی به پیشرفت فیزیکی آن به ۷۹.۶۸ درصد رسیده است.
سید امین عارفزاده اظهار کرد: تکمیل ساخت و نصب کانالهای تأسیساتی طبقات، تکمیل لولهکشی گالوانیزه و پنجلایه و درین و آتشنشانی طبقات، اجرای سازه و دیوار و سقف مدولار اتاقهای عمل، اجرای کابلکشی و سیمکشی طبقات، اجرای عایق دور لولهها و کانالهای تأسیساتی طبقات، ساخت و نصب در و پنجرههای ترمال بریک، اجرای سازه و پانل سقفهای کاذب طبقات و نصب و راهاندازی آسانسورها از جمله اقدامات جاری است.
وی با تأکید بر تداوم پیگیریها برای تکمیل مراحل باقیمانده پروژه، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تسریع در بهرهبرداری از این پروژه درمانی ضروری است.
ضرورت عبور از مرحله ساخت و رسیدن به بهرهبرداری
بیمارستان مادر و کودک بوشهر را باید فراتر از یک پروژه عمرانی، بخشی از آینده نظام سلامت استان دانست؛ مجموعهای که تکمیل آن میتواند ظرفیت ارائه خدمات تخصصی به مادران و کودکان را افزایش دهد و بخشی از نیازهای درمانی مردم را در داخل استان پاسخ دهد.
با توجه به پیشرفت پروژه، تأمین منابع مالی، تکمیل عملیات ساختمانی و فراهم کردن مقدمات نصب تجهیزات پزشکی، سه محور مهم در مسیر بهرهبرداری از این بیمارستان به شمار میروند. تحقق برنامه زمانبندی اعلامشده نیز مستلزم هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت است.
از سوی دیگر، بهرهبرداری از بیمارستان تنها با پایان عملیات ساختمانی محقق نمیشود و تأمین تجهیزات تخصصی، نیروی انسانی مورد نیاز و آمادگی بخشهای درمانی نیز در این مسیر اهمیت دارد. بنابراین، لازم است برنامه تکمیل پروژه با برنامه تجهیز و راهاندازی آن بهصورت هماهنگ دنبال شود تا فاصله میان اتمام ساخت و آغاز ارائه خدمات به حداقل برسد.
در شرایطی که توسعه خدمات تخصصی سلامت از نیازهای مهم استان بوشهر محسوب میشود، بیمارستان مادر و کودک میتواند با برخورداری از بخشهای متنوع درمانی، اتاقهای زایمان، اتاقهای عمل و امکانات بستری، ظرفیت تازهای به شبکه درمانی استان اضافه کند.
تسریع در تکمیل این بیمارستان، تأمین اعتبارات مورد نیاز و برنامهریزی دقیق برای تجهیز و بهرهبرداری از آن، ضرورتی است که تحقق آن میتواند به ارتقای خدمات درمانی، افزایش دسترسی مادران و کودکان به امکانات تخصصی و تقویت زیرساختهای سلامت استان بوشهر منجر شود.
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