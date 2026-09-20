به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرزمانی، در نشست مدیران شهرستان بهارستان که در دفتر ارتباطات مردمی بخش گلستان و با حضور حسن قشقاوی، نماینده مردم شهرستان‌های بهارستان و رباط‌کریم و شهر پرند، برگزار شد، ضمن قدردانی از پیگیری‌های قشقاوی، بر ضرورت رفع موانع توسعه شهری و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی شهرداری گلستان اظهار کرد: در سال‌های اخیر پروژه‌های متعددی در حوزه‌های عمرانی، ورزشی، حمل‌ونقل و خدمات شهری در گلستان اجرا شده و این شهرداری در کنار شهرداری‌های نسیم‌شهر و صالحیه، در دوره‌های مختلف از جمله ایام جنگ، به ارائه خدمات و اجرای پروژه‌ها ادامه داده است.

میرزمانی از پیگیری توسعه پایانه شرق و ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خبر داد و گفت: موضوع ایجاد ظرفیت جابه‌جایی مسافر به مقاصد خارجی از جمله ارمنستان و ترکیه نیز در حال پیگیری است.

شهردار گلستان در ادامه با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام، از جمله ساختمان‌های حوزه بهداشت و درمان، خواستار تسریع در تعیین تکلیف این طرح‌ها شد و اعلام کرد شهرداری برای اجرای برخی پروژه‌ها به‌صورت مشارکتی آمادگی دارد.

وی یکی از چالش‌های مهم مدیریت شهری را فرسودگی شبکه‌های زیرساختی و حفاری‌های متعدد دستگاه‌های خدمات‌رسان دانست و گفت: حفاری‌های مکرر از سوی دستگاه‌های آب، گاز و مخابرات، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، روند اجرای پروژه‌های شهری را با مشکل مواجه می‌کند و نیازمند مدیریت و هماهنگی واحد است.

میرزمانی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریت شهری افزود: کاهش هزینه‌ها خود نوعی درآمد محسوب می‌شود و باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، از موازی‌کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری کرد.

وی در پایان از قشقاوی خواست موضوع مدیریت واحد شهری، کاهش هزینه‌های زیرساختی و ایجاد سازوکار هماهنگ میان دستگاه‌های خدمات‌رسان را در سطح مجلس و دولت پیگیری کند و گفت: می‌توان اجرای چنین طرحی را ابتدا به‌صورت آزمایشی در چند شهر بزرگ و سپس در شهرهای کوچک‌تر دنبال کرد.