سردار ریحانی: روایت پیروزی باید برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان کرمانشاه، با اشاره به نقش جامعه رسانه‌ای در شرایط کنونی اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران در تقویت همبستگی و وحدت ملی و مقابله با عملیات روانی دشمن نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: گفتمان هفته دفاع مقدس امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و شعار این هفته «روایت فتح و پیروزی؛ از دیروز تا امروز» انتخاب شده است؛ چرا که باید ابعاد مختلف دفاع مقدس و پیروزی‌های ملت ایران برای جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به تفاوت شرایط دوران دفاع مقدس هشت ساله با آنچه وی «دفاع مقدس دوم و سوم» عنوان کرد، گفت: در دفاع مقدس هشت ساله، جنگ در ظاهر با حزب بعث عراق بود، اما به گفته وی آمریکا و کشورهای غربی در ابعاد مختلف از رژیم بعث حمایت می‌کردند و ملت ایران با وجود محدودیت‌های گسترده توانست در برابر این جنگ نابرابر ایستادگی کند.

ریحانی ادامه داد: در درگیری‌های اخیر نیز به گفته وی، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه و اروپایی در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و حضور مردم، نیروهای مسلح، تجهیزات و توانمندی‌های دفاعی کشور در این شرایط نقش مهمی داشته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به پیشرفت‌های حوزه دفاعی کشور تصریح کرد: ایران امروز از ظرفیت‌ها و تجهیزات به‌روزتری نسبت به دوران دفاع مقدس برخوردار است و در حوزه موشکی نیز با تکیه بر دانش و توان جوانان و دانشمندان داخلی، دستاوردهای جدیدی حاصل شده است.

وی از فرماندهان و افرادی که در توسعه توان دفاعی کشور نقش داشته‌اند نیز یاد کرد و گفت: افرادی همچون شهید حسن طهرانی‌مقدم و دیگر فرماندهان و نیروهای مؤثر در حوزه دفاعی، در مسیر شکل‌گیری و توسعه این توانمندی‌ها تلاش کردند.

ریحانی با تأکید بر نقش وحدت و همبستگی ملی در پیروزی‌ها اظهار کرد: در کنار تجهیزات و توانمندی‌های دفاعی، رهبری، حضور مردم، ایمان و همبستگی ملی از مؤلفه‌های مهمی هستند که در شرایط دشوار می‌توانند زمینه ایستادگی و پیروزی یک ملت را فراهم کنند.

وی افزود: یکی از وظایف مهم رسانه‌ها این است که روایت‌های پیروزی و مؤلفه‌های شکل‌دهنده به آن را برای مردم، به‌ویژه جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان تبیین کنند تا نسل جدید با این واقعیت آشنا شود که حضور مردم در صحنه و برخورداری از اراده و روحیه قوی، از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار است.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به شعار «لبیک یا خامنه‌ای» برای برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: اعتماد به وعده‌های الهی و عمل به آنچه بر اساس اعتقادات دینی وظیفه ملت است، از عواملی بود که به گفته وی زمینه پشتیبانی الهی از ملت ایران را فراهم کرد.

ریحانی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز اظهار کرد: این گذرگاه از اهمیت راهبردی برخوردار است و بخش قابل توجهی از انرژی جهان از مسیر آن عبور می‌کند؛ از این رو جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت و منافع خود در این منطقه حساس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت گفت: به باور وی، گروه‌های مقاومت در منطقه در سال‌های اخیر به توانمندی بیشتری دست یافته‌اند و نمونه آن را می‌توان در عملکرد نیروهای یمن و استفاده آنان از تجهیزات و توانمندی‌های نظامی مشاهده کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در ادامه از برگزاری یک برنامه بزرگ نمایش اقتدار در نیمه نخست مهرماه خبر داد و گفت: مشابه برنامه‌ای که سال گذشته با هدف نمایش ظرفیت‌های نیروهای بسیج و مجموعه‌های رزمی استان برگزار شد، امسال نیز برنامه‌ای با حضور گسترده نیروهای بسیج اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: زمان و مکان دقیق این برنامه در ادامه اعلام می‌شود و پیش‌بینی شده است جمعیت قابل توجهی در آن حضور داشته باشند؛ این برنامه با هدف نمایش بخشی از توان و ظرفیت بسیج استان برگزار خواهد شد.

ریحانی در پایان تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی تجربه‌های گذشته و روایت پیروزی‌ها و مؤلفه‌های اقتدار کشور است و در این مسیر، نقش رسانه‌ها در انتقال این مفاهیم به نسل جوان اهمیت ویژه‌ای دارد.