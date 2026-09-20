به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح یکشنبه در آیین رونمایی و توزیع این بستهها اظهار کرد: هزار و ۷۰۰ بسته نوشتافزار با حمایت یک خیر نیکاندیش و داوطلب جمعیت هلالاحمر، تهیه و آماده توزیع میان دانشآموزان مستعد و آیندهسازان استان شده است.
وی افزود: ارزش ریالی این بستهها ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و هر بسته شامل دفتر ۵۰ برگ، دفتر ۸۰ برگ، دفتر نقاشی، مدادرنگی، تراش، پاککن، خودکار، مداد، جامدادی و کیف مدرسه است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت حمایت از دانشآموزان و تأمین نیازهای تحصیلی آنان بیان کرد: جمعیت هلالاحمر در کنار مأموریتهای امدادی و بشردوستانه، حمایت از اقشار کمبرخوردار و توجه به نیازهای اجتماعی را نیز در دستور کار دارد.
محمدپور ادامه داد: اجرای طرحهایی همچون «ارمغان مهر» جلوهای از این رویکرد است و با هدف حمایت از دانشآموزان مستعد و تأمین بخشی از ملزومات تحصیلی آنان انجام میشود تا دغدغه خانوادهها در آستانه سال تحصیلی کاهش یابد.
وی ضمن قدردانی از اقدام خیرخواهانه حامی این طرح گفت: همراهی خیرین و داوطلبان، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه فعالیتهای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر است و امیدواریم با تداوم این مشارکتها، زمینه حمایت مؤثرتر از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند در استان فراهم شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: طرح «ارمغان مهر» نمونهای از پیوند ظرفیت خیرین با توان و شبکه مردمی جمعیت هلالاحمر برای تبدیل نیت خیر به خدمتی ملموس و اثرگذار در جامعه است.
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