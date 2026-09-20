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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

در دیدار با وزیر علوم روسیه صورت گرفت؛

بررسی وضعیت دانشجویان ایرانی و توسعه همکاری‌های علمی ایران و روسیه

بررسی وضعیت دانشجویان ایرانی و توسعه همکاری‌های علمی ایران و روسیه

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با والری فالکوف وزیر علوم و آموزش عالی روسیه دیدار و بر ضرورت تسهیل امور دانشجویان ایرانی و گسترش همکاری‌های دانشگاهی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با والری فالکوف، وزیر علوم و آموزش عالی روسیه دیدار و در خصوص تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

در این نشست، طرفین پیرامون موضوعات مورد علاقه دوجانبه از جمله بررسی وضعیت دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه، برنامه‌ریزی برای برگزاری دور آتی اجلاس رؤسای دانشگاه‌های برتر دو کشور و همچنین طرح ابتکارات نوین جهت توسعه تعاملات آموزشی و علمی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شایان ذکر است در این دیدار، دکتر کاظم جلالی ضمن معرفی دکتر روستایی به عنوان رایزن علمی جدید سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، بر پیگیری مستمر و نظام‌مند موضوعات مندرج در دستور کار روابط علمی و آموزشی میان دو کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6952291
مهتاب چابوک

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