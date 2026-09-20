اجرای طرح شهید عجمیان در ۲۵ مدرسه آبدانان

کوروش پیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دانشآموزان در قالب این طرح، مدرسه را برای سال تحصیلی جدید آماده میکنند، اظهار داشت: در این طرح، دانشآموزان با انجام کارهای جهادی مانند نظافت، رنگآمیزی و تعمیر صندلی، فضای مدرسه را زیباتر میکنند.
وی با بیان اینکه این طرح در ۱۴ مدرسه و ۸۵ کلاس درس در حال اجراست، تصریح کرد: قرار است تا پایان سال، همه مدارس نیازمند تعمیر و مرمت شوند؛ تاکنون هم ۲۵ مدرسه تحت پوشش پروژه بهسازی در قالب طرح عجمیان قرار گرفتهاند.
مدیر آموزش و پرورش آبدانان در پایان با تأکید بر اینکه طرح عجمیان با شروع مدارس و اتمام آن به پایان نمیرسد، خاطرنشان کرد: این طرح در طول سال نیز با فعالیتهایی مانند تعویض تخته سیاه، میز و نیمکت و لامپهای مدارس ادامه خواهد داشت.
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