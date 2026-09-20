به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پروژه «استارت‌آپ‌های روستایی حوزه ICT» در چارچوب فاز دوم طرح توانمندسازی کسب‌وکارهای روستایی و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، وارد مرحله‌ای شده که تمرکز آن بر شناخت دقیق ظرفیت محصولات و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثرتر کسب‌وکارهای روستایی در بازار است.

ارزیابی محصولات از تولید تا عرضه حرفه‌ای

در این مرحله، تسهیلگران پروژه با بررسی کسب‌وکارهای روستایی و محصولات ارائه‌شده از سوی آنها، اطلاعات مورد نیاز برای معرفی و توسعه بازار را جمع‌آوری و ارزیابی می‌کنند.

این ارزیابی ابعاد مختلفی از جمله ویژگی‌ها و قابلیت‌های محصول، نحوه ارائه، بسته‌بندی، هویت و لیبل محصول، محتوای متنی و تصویری و سایر الزامات عرضه حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد تا میزان آمادگی هر محصول برای حضور در بازار مشخص شود.

تکمیل بانک اطلاعات محصولات کسب‌وکارهای روستایی

یکی از اقدامات کلیدی این مرحله، ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات محصولات کسب‌وکارهای روستایی است. این بانک با هدف ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات محصولات و ایجاد شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌های موجود، به‌عنوان زیرساختی برای برنامه‌ریزی در زمینه معرفی، بازاریابی و توسعه بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در این فرآیند، صرفاً شناسایی یک محصول مورد توجه نیست، بلکه میزان آمادگی آن برای ورود به بازار، کیفیت ارائه و ظرفیت رقابت در بازارهای بزرگ‌تر و آنلاین نیز بررسی می‌شود.

بر همین اساس، در مواردی که محصول نیازمند بهبود در زمینه‌هایی مانند بسته‌بندی، محتوای معرفی، تصاویر حرفه‌ای، هویت بصری یا سایر الزامات عرضه باشد، این نیازها شناسایی شده و در فرآیند توانمندسازی مورد توجه قرار می‌گیرد.

از ظرفیت تولید روستایی تا بازارهای آنلاین

هدف این اقدامات، ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت تولید در کسب‌وکارهای روستایی و فرصت‌های موجود در اقتصاد دیجیتال است؛ به‌گونه‌ای که محصولات و توانمندی‌های موجود در روستاها بتوانند از محدوده بازارهای محلی فراتر رفته و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، به بازارهای گسترده‌تر و به‌ویژه بازارهای آنلاین دسترسی پیدا کنند.

پروژه «استارت‌آپ‌های روستایی حوزه ICT» در فاز دوم طرح توانمندسازی کسب‌وکارهای روستایی، با تمرکز بر تکمیل زنجیره توانمندسازی از شناسایی ظرفیت و محصول تا آماده‌سازی، معرفی و توسعه بازار در حال اجراست و تکمیل بانک اطلاعات محصولات، یکی از گام‌های مهم برای ورود به مراحل بعدی این فرآیند محسوب می‌شود.