کشف ۶۶۵ کیلوگرم مخدر شیشه از جاساز یک تریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: با انجام رصد و اقدامات فنی صورت گرفته توسط مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک دستگاه تریلی که از شهرستان زابل به مقصد شهرستان اراک در حرکت بود را در محور انارک-نائین متوقف و در بازرسی از جاساز ماهرانه خودرو، مقدار ۶۶۵ کیلوگرم مواد مخدر روان‌گردان از نوع شیشه کشف و در این رابطه، راننده که خود قاچاقچی بود را نیز دستگیر کردند.

سردار منتظرالمهدی افزود: در عملیات‌های منسجم و هماهنگ دیگر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر، فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز مقدار ۳۷۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۳۵۷ کیلوگرم تریاک و ۱۴ کیلوگرم شیشه کشف، در این رابطه ۱۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۱۱ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

وی با تأکید بر عزم جدی در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ، امنیت و سلامت جامعه را تهدید کنند. ماده محرک و روان‌گردان شیشه، از خطرناک‌ترین مواد است که شاید در ابتدا سرخوشی کاذب و افزایش فعالیت و کاهش نیاز به خواب بدهد، لیکن به سرعت سبب تحریک‌پذیری و اقدامات خطرناک از جمله رانندگی‌های پرخطر و تصادف، پرخاشگری و خشونت شدید و صدمه به خود و دیگران می‌شود.