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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

توزیع ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی میان نیازمندان لوداب

توزیع ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی میان نیازمندان لوداب

یاسوج- همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۱۴ جهیزیه و ۱۰۰۱ بسته آموزشی و لوازم خانگی به ارزش ۶ میلیارد تومان میان زوج‌ها و دانش‌آموزان نیازمند لوداب توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در دومین برنامه خیرخواهانه طی دو ماه اخیر در مرکز بخش لوداب، ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم(ع) و ۱۰۰۱ بسته آموزشی و لوازم خانگی به نیت نام‌های مبارک خداوند میان خانواده‌های نیازمند این بخش توزیع شد.

بخشدار لوداب در این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید احادیث و روایات بر رسیدگی به محرومان و مستمندان، گفت: این برنامه برای دومین بار طی دو ماه اخیر در مرکز لوداب برگزار شده و در این مدت اقدامات حمایتی مختلفی برای خانواده‌های نیازمند انجام شده است.

سجاد معتقدی افزود: در این برنامه ۱۴ جهیزیه به نیت ۱۴ معصوم(ع) میان زوج‌های جوان توزیع شد و ۱۰۰۱ بسته نیز به نیت نام‌های مبارک خداوند برای دانش‌آموزان و خانواده‌های نیازمند اختصاص یافت.

وی با اشاره به اجرای دو مرحله توزیع بسته‌های معیشتی طی دو ماه گذشته، بیان کرد: در مجموع نزدیک به هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی میان نیازمندان لوداب توزیع شده است.

بخشدار لوداب همچنین از ادامه روند حمایت از مناطق محروم خبر داد و گفت: وعده احداث یک مدرسه خیرساز در روستای دهنو نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6952361

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