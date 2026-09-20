۶ شهرستان اصفهان درصف اجرای آبخیزداری؛ ۲۷۵میلیارد تومان اعتبار مصوب شد

محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۴۳ میلیارد تومان اعتبار ملی برای طرحهای آبخیزداری اصفهان در سال ۱۴۰۵ مصوب شده است، اظهار کرد: علاوه بر این، ۶۲ میلیارد تومان اعتبار استانی در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها مصوب شده و ۷۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات محرومیتزدایی با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) پیشبینی شده است.
به گفته وی، پروژههای سال ۱۴۰۵ در ۶ شهرستان اولویتدار نائین، گلپایگان، لنجان، جرقویه، مبارکه و بوئینمیاندشت بر اساس مطالعات و اولویتها اجرا خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه در صورت تخصیص بهموقع اعتبار، انتخاب پیمانکار و عملیات اجرایی آغاز میشود، خاطرنشان کرد: از آنجا که سال مالی از مهرماه شروع میشود، در صورت ابلاغ اعتبارات و موافقتنامهها، کار انتخاب پیمانکار انجام خواهد شد و عملیات اجرایی این پروژهها در پاییز و زمستان پیشرو با توجه به پیشبینی بارشهای مناسب آغاز شده و در سال آینده قابلیت بهرهبرداری و استحصال آب خواهند داشت.
کاظمی افزود: سال گذشته نیز دو حوضه سهیل نائین و ابراهیمآباد خور در سطح ۶۰ هزار هکتار مطالعه شده و اکنون میتواند در دستور کار اجرای پروژهها قرار گیرد.
۱۵ درصد اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۴ تخصیص یافت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که ۷۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن از محل محرومیتزدایی با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بسیج سازندگی در پنج حوضه ابوزیدآباد، محمدآباد آران و بیدگل، نیسیان و کچورستاق اردستان، علیآبادچی برخوار و ننادگان فریدن اجرا شد.
کاظمی اضافه کرد: این پروژهها به طور عمده در شرف اتمام هستند و در دستور کار قرار گرفته تا سریع تکمیل شوند تا هم مشکل حوضههای پاییندست رفع شود و هم مهار سیلاب انجام گیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته از محل اعتبارات ملی و استانی نیز ۱۲۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود که به دلیل مشکلات بودجه کشور حدود ۱۵ درصد بیشتر تخصیص نیافت. با این حال طرحهای پخش سیلاب چاهملک خور و بیابانک، رودخانه میرحیدر کاشان، زمانآباد لنجان و حوضه شهری سمیرم انجام شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اینکه عمده این پروژهها به اتمام رسیده و پروژه ابخیزداری زمانآباد همچنان در دست اجراست، تاکید کرد: پیشبینی شده بخشی از اجرای پروژهها از محل دیون سال ۱۴۰۵ نیز تأمین شود.
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