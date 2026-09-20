روایتی از نخستین شاهدان تولد امام زمان(عج)؛ مهمترین اقدام امام عسکری

به گزارش خبرنگار مهر، امام حسن عسکری(ع) یازدهمین امام شیعیان و از نسل پاک حضرت زهرا(س) با کنیه ابومحمد در سال ۲۳۲ هجری قمری و در مدینه متولد شد. ایشان پس از پدر خود در حدود 22 سالگی به امامت رسید و دوره امامتشان به حدود شش سال می رسد.

امام عسکری به همراه پدر از کودکی به سامرا رفت و بخش عمده زندگی خود را در این شهر و تحت محدودیت حکومت عباسی سپری کرد. لقب «عسکری» نیز به همین جهت به ایشان داده شده است چرا که در منطقه نظامی شهر ساکن بود و عباسیان محدودیت های سیاسی و اجتماعی و فشارهای زیادی را برای ارتباط امام و پیروانش قائل شدند. با این وجود حضرت به طرق مختلف با شیعیان ارتباط داشت و به تبیین معرف دینی و تربیت شاگردان و نمایندگان خود پرداخت.

از مهم‌ترین موضوعات دوران امامت ایشان، مسئله جانشینی و معرفی امام پس از خود بود. در منابع شیعه، تولد فرزند ایشان، حضرت محمد بن حسن(عج)، به عنوان امام دوازدهم و مهدی موعود مطرح شده و گزارش‌هایی درباره معرفی ایشان به برخی یاران مورد اعتماد امام حسن عسکری(ع) نقل شده است.



حجت الاسلام ناصر رفیعی سخنران و واعظ دینی در خصوص یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام حسن عسکری(ع) توضیح داد: یکی از مسائلی که امام عسکری باید به مردم می گفت که بعدا منکر آن نوشند مسئله تولد امام زمان(عج) است. همین امروز هم برخی منکر وجود امام زمان(عج) هستند. در بین اهل سنت مخصوصا در دانشمندان اهل سنت کسانی وجود دارند که معتقدند امام زمان(عج) هنوز به دنیا نیامده و بعدا به دنیا می آید. امام عسکری(ع) باید چه کند که به مردم بفهماند امام به دنیا آمده و هم حفظ جان حضرت را بکنند.

وی تصریح کرد: امام حسن عسکری(ع) ۵ سال از حضرت مهدی(عج) مراقبت کرد و به برخی از افراد نزدیک ایشان نشان داد از جمله عثمان بن سعید که یکی از وکلای امام زمان(عج) است. ایشان روغن فروش و وکیل امام حسن عسکری(ع) بود و بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع) وکیل امام زمان شد.

رفیعی بیان داشت: عثمان بن سعید تعریف کرد با ۴۰ نفر دیگر به سراغ امام حسن عسکری (ع) رفتیم تا بدانیم امام زمان به دنیا آمده است یا نه. تعریف می کند به منزل حضرت رفتیم و حرف هایمان را زدیم و امام گفت بگویم برای چه آمدید؟ و چه در فکر شما می گذرد؟ میخواهید بدانید آیا حجت بعد از من متولد شده؟ حضرت به اتاقی رفت و دقایقی بعد با نوزادی بیرون امد که چهره اش مثل ماه می درخشید و حضرن فرمودند این امام بعد از من است.