یونس اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی فصلی هواشناسی برای نیمه مهر تا نیمه آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس این پیشبینیها، در بخشهایی از کشور افزایش بارش نسبت به شرایط نرمال پیشبینی شده که شمالغرب کشور و از جمله آذربایجانشرقی نیز میتواند از این شرایط بهرهمند شود.
وی افزود: افزایش بارشهای پاییزی میتواند از نظر تأمین رطوبت خاک و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز و استقرار کشتهای پاییزه، بهویژه در اراضی دیم استان، فرصت مناسبی ایجاد کند، اما زمان دقیق کشت نباید صرفاً بر اساس پیشبینی فصلی تعیین شود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجانشرقی ادامه داد: کشاورزان باید هنگام تصمیمگیری برای کشت، علاوه بر چشمانداز فصلی، میزان بارش مؤثر، رطوبت واقعی خاک و پیشبینیهای کوتاهمدت و میانمدت را نیز مورد توجه قرار دهند تا عملیات کشت در مناسبترین شرایط انجام شود.
ضرورت آمادهسازی اراضی دیم
اکبرزاده با تأکید بر ضرورت آمادهسازی بهموقع اراضی دیم استان گفت: کشاورزان بهتر است پیش از آغاز بارشهای مؤثر پاییزی، عملیات آمادهسازی زمین و تأمین نهادههای مورد نیاز را انجام دهند تا در زمان مناسب بتوانند عملیات کشت را اجرا کنند.
وی اضافه کرد: در مناطقی که بارش بیشتری رخ میدهد، باید از ورود ماشینآلات به زمینهای اشباع جلوگیری شود، چراکه تردد ماشینآلات در چنین شرایطی موجب فشردگی خاک و آسیب به ساختمان آن میشود.
احتمال رواناب و آبماندگی در بارشهای سنگین
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجانشرقی همچنین نسبت به پیامدهای بارشهای سنگین پاییزی هشدار داد و گفت: افزایش بارش در شمالغرب کشور در صورت وقوع بارندگیهای شدید میتواند احتمال رواناب، فرسایش خاک، آبماندگی و اختلال موقت در عملیات کشاورزی را افزایش دهد.
اکبرزاده بر لزوم بررسی و آمادهسازی مسیرهای زهکش و آبراهههای کشاورزی پیش از آغاز بارشهای پاییزی تأکید کرد و افزود: در اراضی مستعد آبماندگی باید تمهیدات لازم برای خروج آب اضافی پیشبینی شود و در اراضی شیبدار نیز اقدامات حفاظتی برای کاهش رواناب و فرسایش خاک مورد توجه قرار گیرد.
افزایش رطوبت و ضرورت پایش بیماریهای گیاهی
وی با اشاره به شرایط باغات آذربایجانشرقی اظهار کرد: افزایش رطوبت در مزارع و باغات میتواند زمینه مساعدتری برای شیوع برخی بیماریهای قارچی و سایر عوامل بیماریزای وابسته به رطوبت ایجاد کند، بنابراین پایش مستمر مزارع و باغات در فصل پاییز اهمیت بیشتری خواهد داشت.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجانشرقی ادامه داد: زمانبندی سمپاشی و سایر عملیات حفاظتی باید بر اساس پیشبینی بارش و شرایط واقعی مزرعه انجام شود و از اجرای این عملیات پیش از بارندگی یا در شرایط نامناسب جوی خودداری شود.
پایش وضعیت مراتع پس از بارشهای پاییزی
اکبرزاده افزایش بارشهای پاییزی را از یک سو فرصتی برای بهبود رطوبت خاک و تغذیه طبیعی مراتع دانست و گفت: در صورت تحقق بارشهای پیشبینیشده، شرایط برای بهبود پوشش گیاهی مراتع نیز میتواند فراهم شود، اما بهرهبرداری از مراتع باید متناسب با میزان بارش واقعی و وضعیت پوشش گیاهی باشد.
وی افزود: پس از بارشهای پاییزی باید از چرای زودهنگام یا بیش از ظرفیت مرتع جلوگیری شود تا پوشش گیاهی فرصت کافی برای استقرار و رشد داشته باشد و از وارد شدن فشار مضاعف به منابع طبیعی جلوگیری شود.
ضرورت مدیریت آب در واحدهای دامداری
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجانشرقی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط دمایی در ابتدای فصل پاییز گفت: در دورههایی که دمای هوا بالاتر از نرمال قرار میگیرد، مدیریت منابع آب در واحدهای دامداری و تأمین آب کافی برای دامها اهمیت دارد.
اکبرزاده تأکید کرد: دامداران باید وضعیت دامها را پایش کرده و دسترسی مناسب آنها به آب و در صورت نیاز، شرایط مناسب برای استراحت و محافظت در برابر گرما را فراهم کنند.
پیشبینی فصلی مبنای تصمیمگیری دقیق روزانه نیست
وی در پایان با تأکید بر ماهیت احتمالاتی پیشبینیهای فصلی گفت: پیشبینی فصلی تصویری کلی از شرایط مورد انتظار ارائه میکند و نباید مبنای تنها برای تصمیمگیری درباره زمان دقیق کشت، آبیاری، سمپاشی یا برداشت محصولات باشد.
اکبرزاده خاطرنشان کرد: کشاورزان آذربایجانشرقی باید هنگام اجرای هر عملیات، پیشبینیهای کوتاهمدت و میانمدت هواشناسی را در کنار وضعیت واقعی مزرعه، میزان بارش و رطوبت خاک مورد توجه قرار دهند تا بتوانند زمانبندی دقیقتری برای فعالیتهای کشاورزی داشته باشند.
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