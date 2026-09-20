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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

اقدام نامعمول در سفر نتانیاهو به آمریکا

اقدام نامعمول در سفر نتانیاهو به آمریکا

 گزارش های رسانه ای حاکی از کوتاه شدن سفر نتانیاهو به آمریکا و لغو دیدار وی با ایلان ماسک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وای نت، مسئولان صهیونیست اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشست خود را که قرار بود با ایلان ماسک در تگزاس برگزار شود لغو کرد.

آنها تاکید کردند که توقف در تگزاس نیازمند یک عملیات لجستیکی پیچیده است چرا که هواپیمای نتانیاهو نمی تواند بدون توقف از اراضی اشغالی تا تگزاس پرواز کند و در آمریکا به سوخت رسانی نیاز خواهد داشت.

سایت صهیونیستی وای نت گزارش داد که پیش بینی می شود سفر نتانیاهو به آمریکا کوتاه شود و تنها چند ساعت در نیویورک بماند و بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل فورا به اراضی اشغالی بازگردد.

بر اساس برنامه ریزی سابق قرار بود نتانیاهو روز چهارشنبه وارد نیویورک شده و روز پنجشنبه در مجمع سخنرانی کند اما گفته شده که صبح روز سخنرانی اش وارد آمریکا می شود و بعد از ایراد سخنرانی در ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی این کشور را ترک می کند.

پیشتر نیز گفته شده بود که قرار نیست ترامپ با نتانیاهو در نیویورک دیداری داشته باشد. این کاهش مدت سفر نتانیاهو به آمریکا یک اقدام نامعمول در مقایسه با دیگر سفرهای وی به شمار می رود.

کد مطلب 6952321

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    نظرات

    • BR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      پس نتیجه اینکه فعلا حمله ای نیست هروقت این جنایتکار جانی به آمریکا می رفت یک حمله پشت سرش بود رییس‌جمهور کودن امریکا را فریب می داد

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