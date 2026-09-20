۷۵ درصد آموزش دانشگاه‌ شهرکرد حضوری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی در حاشیه برگزاری کنگره ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پژوهش‌هایی که در حوزه ایثار و شهادت انجام می‌شود، با مشارکت دانشگاه‌های استان دنبال شده و دانشگاه شهرکرد نیز به عنوان دانشگاه جامع استان در کنار سایر مراکز آموزش عالی در این زمینه فعالیت کرده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۸ پایان‌نامه با محوریت ایثار و شهادت در دانشگاه شهرکرد و مراکز آموزش عالی استان انجام شده است.

رئیس دانشگاه شهرکرد ادامه داد: هشت مقاله جدید که توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تهیه و منتشر شده، در غرفه پژوهش ارائه شده و QR کد این مقالات نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است تا بتوانند به متن مقالات دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه معرفی شهدای دانشگاه شهرکرد نیز در فضای مجازی دنبال شده است، گفت: تعدادی از شهدای این دانشگاه در گذشته دانشجوی دانشگاه شهرکرد بوده‌اند و اطلاعات مربوط به این عزیزان از جمله مقطع تحصیلی، سوابق و شرایط زندگی آنان در یک پلتفرم آماده شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این بستر، اطلاعات دقیق‌تری درباره شهدای دانشگاه به دست آورند و وصیت‌نامه‌ها و ابعاد مختلف زندگی این شهدا را مطالعه کنند.

وی در ادامه درباره نحوه برگزاری کلاس‌های دانشگاه در شرایط فعلی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سطح وزارت علوم، امکان استفاده از آموزش مجازی تا سقف ۲۵ درصد کلاس‌ها پیش‌بینی شده است و بخش عمده آموزش به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه شهرکرد افزود: در صورت تشخیص استاد یا مراکز آموزشی، امکان استفاده از زیرساخت‌های مجازی در کنار آموزش حضوری وجود دارد و تلاش می‌شود از ظرفیت آموزش ترکیبی برای بهبود و بهینه‌سازی فرآیند آموزش استفاده شود.

تلاش برای کاهش فشار هزینه‌های تغذیه دانشجویان

وی درباره افزایش هزینه غذای دانشجویی نیز اظهار کرد: طرح تغذیه نوین یک طرح سراسری در کشور است که با هدف افزایش تنوع غذایی و ارتقای کیفیت خدمات اجرا شده است.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: در این طرح تلاش شده تعداد رستوران‌ها و تنوع غذا افزایش پیدا کند تا دانشجویان بتوانند متناسب با ذائقه و هزینه تعیین‌شده از خدمات تغذیه استفاده کنند.

کریمی افزود: قرار بود یارانه تغذیه مستقیماً در کیف پول دانشجو قرار گیرد، اما به دلیل آماده نبودن کامل زیرساخت‌ها، مقرر شد با حمایت سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان، این یارانه از طریق دانشگاه‌ها و با نظارت دستگاه‌های مربوطه در اختیار تأمین‌کنندگان مواد غذایی قرار گیرد.

وی با اشاره به سهم دانشجو در پرداخت هزینه غذا تصریح کرد: برای غذاهای گرم و پرهزینه، در صورتی که هزینه تمام‌شده حدود ۳۵۰ هزار تومان باشد، حدود ۱۰ درصد هزینه توسط دانشجو پرداخت شده و مابقی از محل یارانه دولتی تأمین می‌شود.

کریمی ادامه داد: برای غذاهایی با هزینه متوسط ۲۵۰ هزار تومان نیز سهم دانشجو حدود ۲۵ هزار تومان خواهد بود و تلاش دولت بر این است که با توجه به شرایط اقتصادی، فشار کمتری به دانشجویان وارد شود.

وی درباره وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی نیز گفت: ظرفیت خوابگاه‌ها برای پوشش کامل دانشجویان در صورت برگزاری صددرصدی کلاس‌ها به صورت حضوری کافی نیست و به همین دلیل اولویت‌بندی برای اسکان دانشجویان انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه شهرکرد افزود: در این اولویت‌بندی مواردی مانند مسافت محل سکونت دانشجو، شرایط فردی و دیگر شاخص‌های مربوط به خدمات دانشجویی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: تلاش دانشگاه این است که استانداردهای خوابگاهی رعایت شود و تا حد امکان از افزایش تعداد دانشجویان در اتاق‌ها جلوگیری شود؛ مگر اینکه دانشجویان ساکن یک اتاق با افزایش تعداد نفرات موافقت داشته باشند.

اختصاص حداکثر پنج درصد بودجه دانشگاه به امور فرهنگی

رئیس دانشگاه شهرکرد درباره بودجه فرهنگی دانشگاه نیز گفت: در صورت تخصیص کامل بودجه، امکان اختصاص تا پنج درصد بودجه دانشگاه به فعالیت‌های فرهنگی وجود دارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای اظهار کرد: سال گذشته به دلیل تخصیص ناقص بودجه و اولویت‌های مختلف، در برخی موارد ناچار به جابه‌جایی برنامه‌ها شدیم.

کریمی افزود: با توجه به شرایط کشور و اهمیت فعالیت‌های فرهنگی، امسال تلاش می‌کنیم بودجه فرهنگی را به نحو مطلوب تخصیص دهیم و برنامه‌های متنوع و پرباری برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با مشارکت تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دنبال خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز در دستور کار قرار دارد.

مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد پرداخت شد

وی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: پرداخت مطالبات بر اساس دستورالعمل‌ها و قوانین شورای حقوق و دستمزد انجام شده و احکام مربوطه نیز پس از دریافت مجوزهای لازم صادر شده است.

رئیس دانشگاه شهرکرد افزود: اگرچه تأمین منابع مالی با مشکلاتی مواجه بود، اما با وجود همه مسائل، مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه به طور کامل پرداخت شده است.