حمایت مالی ۱.۲ میلیارد تومانی از فعالان قرآنی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حسین‌زاده صبح یکشنبه در نشست با مدیران موسسات قرآنی استان همدان ضمن تبریک به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فعالان قرآنی همدان اظهار کرد: هر زمان مباحث قرآنی در ستاد معاونت قرآن و عترت مطرح می‌شود نام همدان و موسسات قرآنی این استان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های فعال قرآنی کشور مطرح است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت گفت: این آزمون در چهار محور برگزار می‌شود که شامل حفظ و مفاهیم قرآن کریم در ۱۳ رشته، معارف و اهل‌بیت(ع) در ۷ رشته و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی در ۵ رشته است و حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح نیز به‌عنوان کار ویژه بیستمین دوره آزمون در نظر گرفته شده و این آزمون از طریق سامانه حمد برگزار خواهد شد.

معاون مدیرکل آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به حمایت‌های دولت از حافظان قرآن کریم گفت: دولت از هر حافظ قرآن کریم ۲۷ میلیون تومان حمایت می‌کند و این برنامه حمایتی در سال جاری نیز پیش‌بینی شده است؛ امری که می‌تواند فرصت مناسبی برای جامعه قرآنی، موسسات و حافظان قرآن استان همدان باشد.

وی بر اهمیت استفاده حداکثری از این ظرفیت تاکید کرد و گفت: این فرصت ظرفیت بی نظیر برای جامعه قرآنی است و آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تنها بخشی از ظرفیت موجود در حوزه آموزش قرآن مورد استفاده قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی و مشارکت بیشتر موسسات باید میزان بهره‌مندی از این حمایت‌ها افزایش یابد.

حسین‌زاده همچنین به حمایت صندوق اعتباری هنر از حافظان قرآن کریم اشاره کرد و گفت: حافظان قرآن کریم در سطوح ۲۰ تا ۲۵ جزء نیز از حمایت‌های صندوق اعتباری هنر برخوردار می‌شوند.

معاون مدیرکل آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت درباره جایگاه استان همدان در ارزیابی‌های انجام‌شده افزود: استان همدان در حال حاضر رتبه دوم را در امتیازهای مربوط به این حوزه دارد و با تلاش و مشارکت بیشتر موسسات قرآنی می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد.

وی در باره شاخص‌های رتبه‌بندی موسسات قرآنی نیز تصریح کرد: عملکرد موسسه، تعداد افراد شرکت‌کننده و میزان قبولی افراد در رشته‌های مختلف از جمله شاخص‌هایی است که در امتیازدهی و رتبه‌بندی موسسات مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۸ آبان‌ماه

رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این آزمون اظهار کرد: از زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و بسترهای ارتباطی صورت گرفته و دستورالعمل‌های مربوط به مدیران موسسات قرآنی ارسال شده است.

مقصود قاسمی افزود: مکاتبات لازم با دستگاه‌های فرهنگی انجام شده و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای برگزاری هرچه بهتر آزمون در حال پیگیری است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه استانی خبر داد و گفت: این کارگروه با محوریت آزمون سراسری قرآن و عترت و نمایشگاه قرآن و عترت تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ‌های لازم برای چهار نفر از همکاران که در فرآیند اجرایی برگزاری آزمون مسئولیت دارند انجام شده و روند اجرایی آزمون در استان در حال پیگیری است.