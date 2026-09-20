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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

حمایت مالی ۱.۲ میلیارد تومانی از فعالان قرآنی همدان

حمایت مالی ۱.۲ میلیارد تومانی از فعالان قرآنی همدان

همدان- معاون مدیرکل آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت از اختصاص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حمایت قرآنی به استان همدان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حسین‌زاده صبح یکشنبه در نشست با مدیران موسسات قرآنی استان همدان ضمن تبریک به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فعالان قرآنی همدان اظهار کرد: هر زمان مباحث قرآنی در ستاد معاونت قرآن و عترت مطرح می‌شود نام همدان و موسسات قرآنی این استان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های فعال قرآنی کشور مطرح است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت گفت: این آزمون در چهار محور برگزار می‌شود که شامل حفظ و مفاهیم قرآن کریم در ۱۳ رشته، معارف و اهل‌بیت(ع) در ۷ رشته و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی در ۵ رشته است و حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح نیز به‌عنوان کار ویژه بیستمین دوره آزمون در نظر گرفته شده و این آزمون از طریق سامانه حمد برگزار خواهد شد.

معاون مدیرکل آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به حمایت‌های دولت از حافظان قرآن کریم گفت: دولت از هر حافظ قرآن کریم ۲۷ میلیون تومان حمایت می‌کند و این برنامه حمایتی در سال جاری نیز پیش‌بینی شده است؛ امری که می‌تواند فرصت مناسبی برای جامعه قرآنی، موسسات و حافظان قرآن استان همدان باشد.

وی بر اهمیت استفاده حداکثری از این ظرفیت تاکید کرد و گفت: این فرصت ظرفیت بی نظیر برای جامعه قرآنی است و آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تنها بخشی از ظرفیت موجود در حوزه آموزش قرآن مورد استفاده قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی و مشارکت بیشتر موسسات باید میزان بهره‌مندی از این حمایت‌ها افزایش یابد.

حسین‌زاده همچنین به حمایت صندوق اعتباری هنر از حافظان قرآن کریم اشاره کرد و گفت: حافظان قرآن کریم در سطوح ۲۰ تا ۲۵ جزء نیز از حمایت‌های صندوق اعتباری هنر برخوردار می‌شوند.

معاون مدیرکل آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت درباره جایگاه استان همدان در ارزیابی‌های انجام‌شده افزود: استان همدان در حال حاضر رتبه دوم را در امتیازهای مربوط به این حوزه دارد و با تلاش و مشارکت بیشتر موسسات قرآنی می‌تواند جایگاه خود را ارتقا دهد.

وی در باره شاخص‌های رتبه‌بندی موسسات قرآنی نیز تصریح کرد: عملکرد موسسه، تعداد افراد شرکت‌کننده و میزان قبولی افراد در رشته‌های مختلف از جمله شاخص‌هایی است که در امتیازدهی و رتبه‌بندی موسسات مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در ۲۸ آبان‌ماه

رئیس گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری این آزمون اظهار کرد: از زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و بسترهای ارتباطی صورت گرفته و دستورالعمل‌های مربوط به مدیران موسسات قرآنی ارسال شده است.

مقصود قاسمی افزود: مکاتبات لازم با دستگاه‌های فرهنگی انجام شده و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای برگزاری هرچه بهتر آزمون در حال پیگیری است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه استانی خبر داد و گفت: این کارگروه با محوریت آزمون سراسری قرآن و عترت و نمایشگاه قرآن و عترت تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ‌های لازم برای چهار نفر از همکاران که در فرآیند اجرایی برگزاری آزمون مسئولیت دارند انجام شده و روند اجرایی آزمون در استان در حال پیگیری است.

کد مطلب 6952409

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