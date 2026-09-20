به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عیسی گلبینی‌مفرد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کاهش همزمان تعداد حریق‌ها و سطح سوختگی در عرصه‌های منابع طبیعی گلستان، نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی و تقویت امکانات مقابله با آتش‌سوزی است.

وی افزود: با وجود کاهش قابل توجه آمار حریق، خطر آتش‌سوزی همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای جنگل‌ها و مراتع استان محسوب می‌شود و به همین دلیل آمادگی نیروها و پایش عرصه‌های طبیعی به صورت مستمر دنبال می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با تشریح آمار حریق‌های امسال اظهار کرد: از مجموع ۳۴ فقره آتش‌سوزی ثبت‌شده، ۲۱ مورد در جنگل‌های طبیعی، ۱۱ مورد در جنگل‌های دست‌کاشت و دو مورد در مراتع استان اتفاق افتاده است.

گلبینی‌مفرد ادامه داد: بخش عمده حریق‌های ثبت‌شده مربوط به عرصه‌های جنگلی بوده و همین موضوع ضرورت واکنش سریع نیروهای حفاظتی و برخورداری از تجهیزات مناسب برای مهار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن را نشان می‌دهد.

افزایش توان عملیاتی نیروهای اطفای حریق

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای توان مقابله با آتش‌سوزی گفت: طی سال ۱۴۰۵ تجهیزات مختلفی برای تقویت عملیات اطفای حریق میان شهرستان‌های استان توزیع شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان افزود: این تجهیزات شامل ۹ دستگاه دمنده، ۷۰ عدد بیل، ۷۵ حلقه شلنگ، ۷۴۰ ظرف ۱۰ لیتری، ۱۵۶ دستگاه آتشکوب، ۶۵ کوله اطفای حریق، ۱۶۰ کلاه ایمنی، هفت دستگاه روت‌فایر و ۱۴۰ عدد ماسک فیلتردار است.

وی هدف از توزیع این تجهیزات را افزایش سرعت واکنش نیروها و جلوگیری از گسترش حریق عنوان کرد و گفت: در آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی، دقایق نخست اهمیت زیادی دارد و هرچه عملیات مهار زودتر آغاز شود، امکان کنترل آتش و محدود کردن خسارت بیشتر خواهد بود.

کاهش خسارت، پایان تهدید نیست

گلبینی‌مفرد با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: کاهش تعداد حریق‌ها نباید به معنای کاهش سطح آمادگی تلقی شود، زیرا عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان همچنان در معرض خطر آتش‌سوزی قرار دارند.

وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مراقبت مستمر، آمادگی نیروهای حفاظتی، برخورداری از تجهیزات مناسب و همکاری دستگاه‌های مسئول و مردم است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان افزود: بخش مهمی از پیشگیری از خسارت‌های گسترده، به شناسایی سریع حریق و حضور به‌موقع نیروها در محل بازمی‌گردد و به همین دلیل تقویت امکانات و حفظ آمادگی عملیاتی نیروها در دستور کار قرار دارد.