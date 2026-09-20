محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: در ساعاتی از امروز وزش باد نسبتا شدید در اکثر نقاط استان دور از انتظار نیست و از فردا نیز غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان ادامه داد: برای صبح فردا کاهش دمای ۲ تا سه درجه‌ای در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و دماهای کمینه یا صبحگاهی در برخی نقاط استان تا هفت درجه بالای صفر خواهد رسید.

باقری شکیب ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای استان به ۳۴ درجه بالای صفر در اسدآباد و قهاوند رسید و کمینه دما نیز با ۱۰ درجه از کبودرآهنگ گزارش شد.

وی یادآور شد: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات ۳۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۲ درجه بالای صفر ثبت شده است.