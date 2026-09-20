خوابگاه دانشجویی «سرای نجمه خاتون(س)» نماد پیوند علم و معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح خوابگاه ۴۰۰ نفری سرای نجمه خاتون(س) مشهد اظهار کرد: این خوابگاه صرفاً یک ساختمان نیست؛ بلکه نمادی از پیوند علم و دانش با معنویت و مذهب است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: باید میان دانشگاه، دانشجو و استاد با مذهب و معنویت پیوند هرچه بیشتر برقرار شود.

وی گفت: چه اشکالی دارد در حرم «عالم آل رسول‌الله(ص)» مباحث علمی و جلسات دفاع از پایان‌نامه‌های دانشگاهی برگزار شود؟

مروی افزود: دانشگاه باید متخصصانی تربیت کند که با مردم و مسائل و نیازهای آنان بیگانه نباشند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: جامعه پزشکی ایران از نظر تخصص، توانایی علمی، تعهد، مسئولیت‌پذیری و اخلاق پزشکی، جامعه‌ای افتخارآمیز است.

وی گفت: یکی از بهترین خدمت‌ها به مردم، خدمات پزشکی و رفع درد و رنج بیماری از آنان است.

مروی بیان کرد: مسئله درمان مردم و کاهش رنج بیماری از مسائل مهم و دارای اولویت است.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد:🕊️اموال و امکانات امام رضا(ع) به گونه‌ای برای خود مردم هزینه میشود که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های آن، حوزه بهداشت و درمان است.

گفتنی است، در پی بازدید و دیدار رمضانی سال گذشته آیت‌الله مروی از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و طرح دغدغه‌ها و درخواست‌های دانشجویان برای توسعه فضاهای خوابگاهی، با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، خوابگاه دانشجویی دخترانه «سرای نجمه خاتون(س)» در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط آستان قدس رضوی و با مشارکت این دانشگاه احداث و به بهره‌برداری رسید.