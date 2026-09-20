عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی در نشست خبری پس از دیدار تیمهای فوتبال امید ایران و چین که با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید، اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که به گل برسیم اما گویا فلسفه فوتبال چین عوض شده و کاملا در دفاع با چند لایه بازی میکردهد و جز دو شوت راه دور، موقعیت دیگری نداشتند.
وی افزود: چین علاقه داشت مقابل ما به تساوی برسد و به آنها تبریک میگویم که با ما مساوی کردند اما تیم هایی میتوانند در تورنمنت بمانند که موفق تر عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه همچنان برخی بازیکنانی که به تیم ملی دیر رسیدند جت لگ بودند، عنوان کرد: ما از قبل این موضوع را میدانستیم و به برخی باریکنان در نیمه اول و به برخی در نیمه دوم بازی دادیم. بازیکنان خوب عمل کردند و تیم چین در دفاع خوب بود. موقعیتهای خوبی برای گلزنی داشتیم اما با توجه به تراکم دفاعی چین به گل نرسیدیم. آنها خشن بازی کردند و برخی مواقع داور خطا نمیگرفت.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران با تاکید بر اینکه بازی خیلی خوبی را مخصوصا از طرف ایران شاهد بودیم، اظهار کرد: فکر میکنم بازی به بازی بهتر میشویم و امیدواریم بتوانیم در ادامه مسیر به آنچه میخواهیم دست پیدا کنیم.
عبدی در مورد اینکه موقعیتهای زیادی داشتیم که به گل تبدیل نشد، گفت: زدن مشکل تمام تیمهاست و روی این موضع کار میکنیم. شهرآبادی مشکلی داشت که باید حل میشد و اول بازی میکرد تا تعویض دیگرمان نسوزد. برخی بازیکنان تیم ملی نیز مثل سعید سحرخیزان و حسینزاده دیر به تیمملی اضافه شدند اما با این وجود میتوانستیم به گل برسیم.
وی ادامه داد: چین کاملا به دفاع رفته و بازی را به دست تقدیر سپرده بود. در اواخر بازی میتوانستیم به گل برسیم اما موقعیتمان تبدیل به گل نشد.
سرمربی تیم فوتبال امید ایران با بیان اینکه بازیکنان کار خود را به درستی انجام دادند و فکر میکنم همه چیز به بهترین شکل پیش رفت، گفت: کرهشمالی همانند چین تیم قوی است. در این گروه همه تیمها شانس صعود دارند و الان شرایط تا حدودی پیچیدهتر میشود و امیدواریم در این چند روز به شرایط ایدهال خود برسیم.
عبدی در مورد شرایط خوب خلیفه درون دروازه ایران، خاطرنشان کرد: دروازهبانهای خوبی داریم و وظیفه خلیفه نیز این است که دروازه تیم ملی را بسته نگه دارد و اگر به همین منوال ادامه دهد یکی از آیندهداران فوتبال ایران است.
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