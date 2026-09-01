کشف انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی هدفمند و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی در بازرسی از این خودرو تعداد ۳۷۰ هزار نخ سیگارخارجی فاقد مجوز که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ فارسی اظهار داشت: برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.