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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

کشف انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در مراغه

کشف انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف انواع سیگار خارجی فاقد مجوز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی هدفمند و کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی در بازرسی از این خودرو تعداد ۳۷۰ هزار نخ سیگارخارجی فاقد مجوز که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ فارسی اظهار داشت: برابر نظریه کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است که در این رابطه یک نفر راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد مطلب 6934423

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