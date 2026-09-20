به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، «آاگ» نامی آلمانی در بازار لوازم خانگی است؛ اما آلمانی بودن برند به این معنا نیست که همه لباسشویی‌های آن در آلمان تولید می‌شوند. برای فهمیدن کشور سازنده یک دستگاه مشخص، باید مدل و اطلاعات درج‌شده روی پلاک آن را بررسی کرد.

وقتی خریدار می‌پرسد «لباسشویی آاگ ساخت کجاست؟»، معمولاً دو سوال متفاوت دارد: برند آاگ متعلق به کدام کشور است و لباسشویی موردنظر او در کجا ساخته شده است؟ آاگ ریشه آلمانی دارد، اما کشور تولید لباسشویی به مدل و سری ساخت بستگی دارد. دانستن این تفاوت، هم هنگام خرید و هم هنگام بررسی اصالت دستگاه کمک‌کننده است.

آاگ برند کدام کشور است؟

آاگ (AEG) در سال ۱۸۸۳ در آلمان شکل گرفت و از نام‌های قدیمی صنعت برق و لوازم خانگی این کشور است. بخش لوازم خانگی آاگ در سال ۱۹۹۴ به گروه الکترولوکس پیوست و حقوق نشان تجاری AEG در حوزه لوازم خانگی امروز در اختیار این گروه سوئدی است.

بنابراین اگر منظور از «آاگ کجایی است؟» سوال در رابطه با برند باشد، پاسخ آلمان است. اگر منظور مالک کنونی برند لوازم خانگی باشد، پاسخ گروه سوئدی الکترولوکس خواهد بود. هیچ‌یک از این دو پاسخ، به‌تنهایی کشور تولید یک لباسشویی مشخص را نشان نمی‌دهد.

آیا تمام لباسشویی‌های آاگ ساخت آلمان هستند؟

خیر. محل تولید محصول را نمی‌توان فقط از نام برند تشخیص داد. الکترولوکس اعلام کرده است که برخی لباسشویی‌های سری ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ آاگ در کارخانه اولافا در لهستان تولید می‌شوند. پس وجود نام AEG روی دستگاه، به معنی ساخت آلمان بودن تمام مدل‌ها نیست.

درباره هر لباسشویی موجود در بازار ایران نیز نباید بدون بررسی مشخصات همان دستگاه با قطعیت گفت «ساخت آلمان»، «ساخت لهستان» یا ساخت کشور دیگری است. مدل‌های متفاوت و سری‌های تولید مختلف ممکن است اطلاعات یکسانی نداشته باشند.

پرسش پاسخ آاگ اصالتاً برند کدام کشور است؟ آلمان مالک کنونی برند لوازم خانگی آاگ کیست؟ گروه سوئدی الکترولوکس آیا همه لباسشویی‌های آاگ در یک کشور تولید می‌شوند؟ خیر؛ باید مشخصات همان مدل بررسی شود. آیا تولید خارج از آلمان نشانه تقلبی بودن است؟ خیر؛ کشور تولید و اصالت کالا دو موضوع متفاوت‌اند.

کشور سازنده لباسشویی آاگ را چطور پیدا کنیم؟

بهترین نقطه شروع، پلاک مشخصات دستگاه است. برچسب مدل و شماره محصول در بسیاری از لباسشویی‌های درب‌ازجلو روی قاب داخلی در یا اطراف دهانه آن قرار دارد؛ البته محل دقیق آن بسته به مدل تغییر می‌کند.

روی پلاک به دنبال نام مدل، شماره محصول یا PNC و عبارت‌هایی مانند «Made in» یا «Country of origin» بگردید. سپس اطلاعات دستگاه را با جعبه، فاکتور و مدارک گارانتی تطبیق دهید. اگر کشور تولید روی برچسب مشخص نبود، از فروشنده یا پشتیبانی برند بخواهید مشخصات را با شماره کامل مدل و PNC بررسی کند.

هنگام خرید دستگاه دست‌دوم نیز سالم بودن پلاک اهمیت دارد. مخدوش بودن پلاک به‌تنهایی تقلبی بودن لباسشویی را ثابت نمی‌کند، اما شناسایی مدل، بررسی قطعات سازگار و پیگیری سابقه خدمات را دشوارتر می‌سازد.

آیا کشور مونتاژ، کیفیت لباسشویی آاگ را مشخص می‌کند؟

کشور سازنده یکی از مشخصات محصول است، اما به‌تنهایی برای قضاوت درباره کیفیت کافی نیست. هنگام مقایسه دو مدل لباسشویی آاگ، ظرفیت مناسب خانواده، دور خشک‌کن، برنامه‌های شست‌وشو، میزان مصرف انرژی، دسترسی به قطعات و شرایط خدمات را نیز در نظر بگیرید. دو دستگاه از یک برند ممکن است از نظر امکانات، سال تولید و هزینه نگهداری تفاوت زیادی داشته باشند.

در دستگاهی که چند سال استفاده شده، وضعیت نگهداری هم مهم است. لرزش غیرعادی، تخلیه نشدن آب، نشتی یا نمایش کد خطا لزوماً به کشور تولید مربوط نیست و باید بر اساس نشانه‌های دستگاه عیب‌یابی شود. اگر لباسشویی هنوز گارانتی معتبر دارد، ابتدا شرایط آن را بررسی کنید. در غیر این صورت، برای آشنایی با خدمات مرتبط می‌توانید صفحه نمایندگی تعمیرات آاگ سرویس برتر را ببینید.

برای تعمیر لباسشویی آاگ چه اطلاعاتی آماده کنیم؟

پیش از ثبت درخواست تعمیر، مدل و شماره محصول دستگاه، کد خطا و زمان بروز مشکل را یادداشت کنید. برای مثال، مشخص کنید لباسشویی هنگام آبگیری خطا می‌دهد یا پس از پایان برنامه، آب در دیگ باقی می‌ماند. این اطلاعات به بررسی دقیق‌تر ایراد و شناسایی قطعه سازگار کمک می‌کند.

اگر دستگاه آب‌ریزی دارد یا بوی سوختگی از آن احساس می‌شود، استفاده از آن را متوقف کنید و در صورت ایمن بودن، برق دستگاه را قطع کنید. برای بررسی ایرادهای تخصصی می‌توانید به صفحه تعمیر لباسشویی آاگ سرویس برتر مراجعه کنید و پیش از ثبت درخواست، درباره محدوده خدمات، هزینه عیب‌یابی و شرایط ضمانت تعمیر بپرسید.

پرسش‌های متداول

لباسشویی آاگ آلمانی است یا سوئدی؟

آاگ از نظر خاستگاه برند آلمانی است، اما برند لوازم خانگی آن اکنون به گروه سوئدی الکترولوکس تعلق دارد. کشور تولید هر دستگاه موضوع جداگانه‌ای است.

آیا لباسشویی آاگ ساخت لهستان اصل است؟

تولید برخی سری‌های لباسشویی آاگ در لهستان از سوی الکترولوکس اعلام شده است. بااین‌حال، برای بررسی اصالت یک دستگاه مشخص باید شماره مدل، پلاک مشخصات و مدارک خرید آن را بررسی کرد.

شماره مدل لباسشویی آاگ کجاست؟

در بسیاری از مدل‌ها، برچسب مشخصات نزدیک دهانه یا روی قاب داخلی در قرار دارد. محل آن ممکن است بسته به مدل متفاوت باشد. بهتر است شماره PNC را نیز همراه نام مدل یادداشت کنید.

لباسشویی آاگ AEG را از کجا بخریم؟

برای خرید ماشین لباسشویی آاگ می‌توانید از فروشگاه‌های اینترنتی مانند دیجی کالا و ترب استفاده کنید یا بصورت حضوری به مراکز فروش مانند امین حضور مراجعه کنید.

جمع‌بندی

آاگ برندی با ریشه آلمانی است که بخش لوازم خانگی آن به گروه الکترولوکس تعلق دارد؛ اما همه لباسشویی‌های آاگ الزاماً در آلمان ساخته نمی‌شوند. برای پاسخ دقیق به پرسش «لباسشویی آاگ ساخت کجاست؟»، پلاک مشخصات و شماره محصول همان دستگاه را بررسی کنید. هنگام خرید یا تعمیر نیز علاوه بر کشور سازنده، به مدل، وضعیت دستگاه و شرایط خدمات توجه داشته باشید.

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