تبعات بسته شدن تنگه هرمز بر تأمین مواد مورد نیاز وزارت جنگ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به قلم مورگان بازیلیان گزارش داد که تنها بخش نفت در جریان جنگ افروزی آمریکا علیه ایران آسیب ندیده بلکه بخش های دیگر بازارهای جهانی از جمله گاز، هلیوم، فلزات و کودها نیز تحت الشعاع قرار گرفته اند به طوری که بسیاری از این بخش ها دارای ذخایر راهبردی نیستند تا بتوان در مواضع اضطراری از آنها استفاده کرد.

بر اساس این گزارش، بعد از اصابت موشک های ایرانی به تأسیسات گازی رأس لفان قطر پیش بینی شد صادرات میعانات گازی ۲۴ درصد، هلیوم ۱۴ درصد، گاز مایع ۱۳ درصد و نفتا و گوگرد ۶ درصد کاهش پیدا کند. همچنین ۱۷ درصد از ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع این کشور از دست برود و فرایند تعمیرات بین ۳ تا ۵ سال طول بکشد. قطر همچنین میزان کاهش درآمدهای سالانه خود را حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

بسته شدن تنگه هرمز و تعطیلی رأس لفان همزمان باعث کاهش یک پنجم انتقال گاز طبیعی مایع به بازارهای جهانی شد. بر خلاف نفت، نمی توان به راحتی گاز مایع را از طریق خطوط جایگزین منتقل کرد. قیمت ها در آسیا جهش پیدا کرد و دیگر کشورها تلاش کردند جایگزینی برای گاز مایع پیدا کنند.

علاوه بر گاز مایع، انتقال هلیوم نیز دچار اختلال شد. این ماده برای دستگاه های تصویربرداری، تولید تراشه و صنایع هوایی ضروری است و برخلاف نفت نمی توان آن را برای مدت طولانی ذخیره کرد. گوگرد نیز در صنایع مرتبط با مس و سیلیکون کاربرد دارد.

وزارت جنگ آمریکا برای بازسازی سامانه های راداری که مصرف بالایی از مس دارند به این مواد اولیه نیاز دارد. آلومینیوم نیز پس از هدف قرار گرفتن دو مورد از بزرگ ترین کارخانه های ذوب آلومینیوم در منطقه خلیج فارس، به بالاترین قیمت خود طی ۴ سال گذشته رسید.