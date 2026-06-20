ران هاوارد موفقیت هوش مصنوعی در صنعت فیلم را به نظر تماشاگران واگذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ران هاوارد باور دارد برای موفقیت فیلمهای تولید شده توسط هوش مصنوعی شانس موفقیت در صورتی وجود دارد که مخاطبان فیلم به این نتیجه برسند که آن فیلم ارزش تماشا کردن را دارد.
کارگردان برنده جایزه اسکار برای فیلمهای «یک ذهن زیبا» و «فراست/نیکسون» با تائید اینکه این فنآوری فرآیند فیلمسازی را «دموکراتیک» کرده و به قصهگوها اجازه میدهد داستانهای خود را «کارآمدتر و گستردهتر» روایت کنند، افزود: اینکه آیا این فیلمها در نهایت بر سینماهای چندمنظوره مسلط خواهند شد یا خیر، به این بستگی دارد که آیا مخاطبان به آنها علاقهای دارند یا خیر.
وی همچنین اشاره کرد که سازندگان بین روشهای تولید سنتی و هوش مصنوعی حق انتخاب خواهند داشت و در ادامه افزود: در نهایت این ما خواهیم بود که تعیین میکنیم چه چیزی ارزش وقت گذاشتن دارد؟ روی چه چیزی سرمایهگذاری کردهایم؟ و به چه ارزشهایی اهمیت میدهیم؟ آیا به شناختی که از بازیگران زنده روی پرده داریم و ارتباط با آنها به همین دلیل اهمیت میدهیم، یا مایل به سرمایهگذاری روی شخصیتهایی هستیم که مصنوعی هستند؟ در حال حاضر شخصیتهای CGI وجود دارند، شخصیتهای انیمیشنی نیز وجود دارند. بنابراین، فکر میکنم پاسخ این است که ما واقعاً نمیدانیم، اما انتظار دارم که برای همه آنها جا وجود داشته باشد.
هاوارد درباره نگرانیهایی که از تغییراتی که هوش مصنوعی بر جامعه خلاق وارد و هم نویسندگان و هم بازیگران را درگیر کرده است، گفت: وظیفه ماست که نگران آن باشیم، در مورد آن فکر کنیم، با آن آزمایش کنیم، از آن یاد بگیریم و با یکدیگر صحبت کنیم و روی آن کار کنیم؛ اما این فنآوری تکامل خواهد یافت و در نهایت مخاطبان جواب را به ما خواهند گفت.
سخنان هاوارد در حالی مطرح میشود که کارگردانان مطرح در ماههای اخیر مواضع متفاوتی در برابر این فنآوری اتخاذ کردهاند. مارتین اسکورسیزی اعلام کرد به عنوان مشاور به استارتاپ هوش مصنوعی آلمانی پیوسته و از این فنآوری برای کارآمدتر شدن فرآیند استوریبورد بهره میگیرد، در حالی که استیون سودربرگ بارها از استفاده خود از هوش مصنوعی مولد در فیلمهایی مانند «جان لنون: آخرین مصاحبه» و یک فیلم جنگی اسپانیایی-آمریکایی که قرار است در آینده ساخته شود، خبر داده است.
در همین حال فیلمسازانی مانند استیون اسپیلبرگ و کریستوفر نولان گفتهاند که هوش مصنوعی باید به عنوان بخشی از فرآیند فیلمسازی در حد یک «ابزار» محدود باشد.
هاوارد در عین حال برخی از کمکهای ادعایی درباره هوش مصنوعی مبنی بر اینکه میتواند فرآیند فیلمسازی را بهینه کند - مانند تولید سریع تصاویر، کاهش هزینهها، سرعت بخشیدن به تدوین را تائید نکرد و گفت: این امر هنوز برای من آشکار نشدهاست. به نظر میرسید که قرار است کارایی زیادی ایجاد کند، اما تاکنون نمیتوانم بگویم که آن را در دنیای خودم دیدهام.
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