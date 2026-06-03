به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، انتشار یک مطلب در «نیویورک تایمز» سروصدای زیادی در زمینه سینما ایجاد کرده و تا آنجا پیش رفته که انگار قرار است سینما به ورطه نابودی کشیده شود و این فقط برای نحوه بیان تیتر رخ داده است: مارتین اسکورسیزی هوش مصنوعی را میپذیرد!
اگر واقعا این تیتر درست باشد، آیا به این معنی است که مارتین اسکورسیزی هم از پل شریدر تقلید کرده است؟ آیا او نیز مانند فیلمنامهنویس «راننده تاکسی» که به تازگی اعتراف کرد، دوست دارد تا آنجا پیش برود که یک دوست هوش مصنوعی داشته باشد، فکر می کند؟
نه لزوماً. اسکورسیزی استفاده از هوش مصنوعی را در فیلمهایش نمیپذیرد - حداقل هنوز این کار را نکرده - بلکه به شکلی علنی از یک شرکت هوش مصنوعی مولد حمایت کرد که ساخت استوریبورد را برای او آسانتر میکند. او با «بلک فارست لبز» که یک استارتاپ تولید تصویر با رشد سریع است، همسو شده و فاش کرده که از امکانات آن در طول پیشتولید فیلم جدیدش «آنچه در شب اتفاق میافتد» استفاده کرده است.
اسکورسیزی در بیانیه و ویدئویی که در دفتر کارش در نیویورک فیلمبرداری شده، چنین استدلال کرده است که فیلمسازی باید به عنوان یک شکل هنری نسبتاً جوان، پذیرای تغییرات تکنولوژیکی باشد.
وی به تلاشهای قبلی خود نیز اشاره کرده و نوشته که از تکنولوژی سهبعدی در فیلم «هوگو» و فناوری جوانسازی در «مرد ایرلندی» استفاده کرده و تاکید کرده که حالا با این ابزار میتواند آنچه را تجسم میکند، به شکلی روشنتر با طراح صحنه، طراح هنری و فیلمبردار خود صحبت کند. وی گفته است: توانایی تجسم فوری استوریبرد فوقالعاده بود.
اگر مصاحبههای اسکورسیزی را در طول این سالها دنبال کرده باشید، نحوه صحبت او در مورد این امکان کاملاً آشناست. او به ابزارهای داستانسرایی و به طور خاصتر به چگونگی انتقال آنچه در سر دارد به دیگران، علاقه دارد. با این اوصاف، اگر زمان آن فرا برسد که اسکورسیزی به طور کامل از هوش مصنوعی در فیلمسازی استفاده کند، اصلاً شوک آور نخواهد بود و حتی شاید امروز او به این امر فکر میکند که اگر از این فناوری استفاده میکرد، فرآیند جوانسازی در «مرد ایرلندی» چقدر ارزانتر میشد.
با این حال نباید اشتباه برداشت کرد: اکثریت قاطع صنعت سینما کاملاً مخالف هوش مصنوعی هستند، اما برخی از فیلمسازان برجسته که بیشتر شامل پیشکسوتها میشود به حمایت از آن برای پیشبرد تواناییهای سینما برخاستهاند که شامل چهرههایی چون دارن آرونوفسکی، راجر دیکینز، بردی کوربت، مایکل مان، جیمز کامرون، پل شریدر، ورنر هرتسوگ، جورج میلر، داگ لیمان، الکس پرویاس و راجر آوری میشود.
لیمان حتی فیلم بعدی خود را به طور کامل بر صحنههای تولید شده توسط هوش مصنوعی قرار داده است. مایکل مان هم برای ساخت فیلم «مخمصه ۲» به استفاده از هوش مصنوعی برای جوانسازی شخصیتها اشاره کرده و جورج میلر هم در «فوریوسا» از آن استفاده کرده است.
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