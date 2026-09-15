۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از انتقال ۴۹ زندانی ایرانی از زندان‌های جمهوری عراق به داخل کشور خبر داد و اظهار کرد: این اتباع ایرانی محبوس در زندان‌های عراق، از طریق مرز بین‌المللی مهران به کشور منتقل می‌شوند.

وی افزود: در میان زندانیان منتقل‌شده، چهار نفر زن حضور دارند و این افراد پس از انجام تشریفات قانونی و قضایی، کنترل گذرنامه و طی مراحل بهداشتی، برای ادامه گذران ادامه دوران محکومیت خود به زندان مرکزی ایلام منتقل خواهند شد.

بیشتر محکومان؛ گرفتار حمل یا جابه‌جایی مواد مخدر و اقلام ممنوعه

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری گفت: بیشتر زندانیان منتقل‌شده به دلیل حمل مواد مخدر، قرص‌ها و اقلام ممنوعه و یا حمل بسته‌های امانی متعلق به دیگران در عراق بازداشت و پس از طی مراحل قضایی، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند.

جلالیان ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و همکاری وزارت امور خارجه، زمینه انتقال این محکومان به زندان‌های داخل کشور فراهم شد تا آنان بتوانند باقیمانده دوران محکومیت خود را در ایران سپری کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال محکومان به کشور علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از اقامت و نگهداری زندانیان در خارج از کشور، موجب کاهش هزینه‌های تحمیلی به خانواده‌های آنان و همچنین فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای بازاجتماعی شدن زندانیان در محیط زندگی و محل سکونت خود می‌شود. همچنین با این اقدام، بار روانی ناشی از دوری زندانیان از خانواده‌هایشان تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت توجه ایرانیان به قوانین کشورهای مقصد، گفت: بی‌اطلاعی یا بی‌توجهی به قوانین کشورهای مقصد، به‌ویژه در حوزه حمل مواد مخدر، داروها و اقلام ممنوعه، می‌تواند پیامدهای قضایی و کیفری سنگینی برای افراد به همراه داشته باشد.