به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمادگی مجموعه تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بازگشایی مدارس تنها به معنای باز شدن درهای مدرسه نیست، بلکه آغاز مسیر علمی و تربیتی برای ساختن آینده کشور است.
وی افزود: فردا جشن شکوفهها برای بیش از ۱۱ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی و جشن جوانهها برای بیش از ۱۲ هزار دانشآموز پایه هفتم برگزار میشود.
کارنامه آموزش و پرورش فقط در آمار خلاصه نمیشود
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال تحصیلی گذشته گفت: با وجود شرایط دشوار، حوادث و مشکلات مختلف، سال تحصیلی گذشته با موفقیت پشت سر گذاشته شد و این موفقیت حاصل تلاش معلمان، همراهی خانوادهها، مجموعه آموزش و پرورش و حمایت دستگاههای مختلف بود.
رضایی تأکید کرد: کارنامه واقعی آموزش و پرورش تنها در آمار و ارقام خلاصه نمیشود، بلکه میزان امید دانشآموزان، انگیزه معلمان و رضایت خانوادهها نیز بخشی از این کارنامه است.
ساماندهی نیروی انسانی در جمع استانهای برتر
وی با اشاره به وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در استان، گفت: کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و ابلاغ معلمان در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد و در برخی شاخصها نیز رتبه نخست را کسب کرده است.
رضایی افزود: مجموعه آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی لازم را دارد و تلاش شده است نیازها و کمبودهای مدارس تا حد امکان برطرف شود.
رتبه نخست استان در سرانه فضای ورزشی
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فضاهای ورزشی مدارس اظهار کرد: استان در سرانه فضای ورزشی رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: حدود ۱۲ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در شهرستانها و مناطق استان توزیع شده است و حتی مدارس کمجمعیت و تکدانشآموزی نیز از این تجهیزات بهرهمند شدهاند.
بهرهبرداری از ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه
رضایی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: کهگیلویه و بویراحمد در جمع شش استان برتر کشور از نظر پیشرفت پروژههای توسعه عدالت آموزشی قرار دارد و حدود ۸۰ فضای آموزشی در مهرماه به بهرهبرداری میرسد.
وی از مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان برای اجرای این پروژهها و تلاش برای آمادهسازی فضاهای آموزشی قدردانی کرد.
دستگاهها پای کار بازگشایی مدارس باشند
مدیرکل آموزش و پرورش استان بر ضرورت مشارکت همه دستگاههای اجرایی در آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید جلسات شورای آموزش و پرورش را بهصورت منظم برگزار و اقدامات انجامشده در حوزه توسعه عدالت آموزشی را مستندسازی کنند.
رضایی افزود: عدالت آموزشی موضوعی ملی است و تحقق آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
وی از شهرداریها خواست در زمینه حملونقل عمومی، ساماندهی سرویس مدارس، زیباسازی محیط پیرامون مدارس، خطکشی معابر و نصب علائم هشداردهنده همکاری کنند.
رضایی همچنین بر نقش پلیس در تأمین نظم و امنیت، کنترل ترافیک و تسهیل رفتوآمد دانشآموزان و خانوادهها در روزهای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.
وی از ادارهکل صنعت، معدن و تجارت نیز خواست بر کیفیت، جنس و قیمت لباس فرم مدارس نظارت داشته باشد و دستگاههای خدماترسان آب، برق، گاز و مخابرات نیز از قطع خدمات مدارس در روزهای آغاز سال تحصیلی جلوگیری کنند.
تأکید بر نقش رسانهها در ایجاد نشاط دانشآموزان
رضایی با اشاره به نقش رسانهها در آغاز سال تحصیلی گفت: رسانهها و صداوسیما باید در ایجاد فضای امید، نشاط و انگیزه در جامعه و میان دانشآموزان نقشآفرینی کنند.
وی افزود: با توجه به سالهای گذشته و دورههایی که دانشآموزان با آموزش غیرحضوری و شرایط خاص مواجه بودند، باید در سال تحصیلی جدید بیش از گذشته بر امیدآفرینی، انگیزهبخشی و تلاش دانشآموزان تمرکز شود و مهرماه با نشاط و پویایی بیشتری آغاز شود.
پیشرفت پروژههای نهضت آموزشی به ۸۴.۹ درصد رسید
در ادامه این نشست، پیروز کرمی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد، گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی ارائه کرد.
وی گفت: در جلسه قبل متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت در کشور ۷۱.۹ درصد و در استان ۸۳.۵ درصد بود که بر اساس آخرین آمار مربوط به دو تا سه روز اخیر، میزان پیشرفت پروژههای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان به ۸۴.۹ درصد رسیده است.
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