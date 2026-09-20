فرماندار ویژه میناب: معلم برای همه مدارس در آغاز سال تحصیلی تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان میناب، اظهار کرد: آموزش و پرورش نقش مهمی در آینده‌سازی جامعه دارد و فراهم کردن محیطی آرام، بانشاط و مناسب برای حضور دانش‌آموزان باید یکی از اولویت‌های اصلی مسئولان باشد. برای آغاز سال تحصیلی مطلوب، باید همه ظرفیت‌های شهرستان در خدمت آموزش و پرورش قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند تأمین امکانات، خدمات، ایمنی، حمل‌ونقل و رفع مشکلات احتمالی مدارس همکاری لازم را داشته باشند.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید موضوع بازگشایی مدارس را یک مسئولیت مشترک بدانند و اجازه ندهند کمبود امکانات یا مسائل اجرایی، روند آغاز سال تحصیلی را با مشکل مواجه کند.

وی با تأکید ویژه بر تأمین نیروی انسانی و کتاب‌های درسی گفت: انتظار ما این است که در نخستین روز سال تحصیلی، هیچ مدرس‌های در شهرستان بدون معلم نباشد و هیچ دانش‌آموزی نیز به دلیل نبود کتاب درسی از آموزش عقب نماند.

معاون استاندار هرمزگان با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تقارن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل جدید است.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در مدارس باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان ضمن آشنایی با رشادت‌های شهدا و رزمندگان، با مفاهیمی همچون فداکاری، وحدت، همبستگی ملی و دفاع از میهن نیز آشنا شوند.

فرماندار ویژه میناب با اشاره به برگزاری «زنگ ایثار و مقاومت» در مدرسه شجره‌طیبه با حضور مسئولان کشوری گفت: این برنامه نمادی از پیوند میان تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و مقاومت است و باید از ظرفیت آن برای آشنایی نسل نوجوان و جوان با ارزش‌های دفاع مقدس استفاده شود.

وی همچنین از آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای همراهی با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: همه امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای آغاز مطلوب سال تحصیلی و فراهم کردن شرایط مناسب حضور دانش‌آموزان در مدارس بسیج شده است.

مدیر آموزش و پرورش میناب در این نشست، گزارشی از روند اجرای طرح «پروژه مهر» ارائه کرد.

حسن اسماعیلی‌نژاد اظهار کرد: اقدامات لازم برای آماده‌سازی مدارس در بخش‌های مختلف انجام شده و تجهیزات آموزشی و نیروی انسانی مورد نیاز مدارس پیش‌بینی شده است. ۳۷۹ مدرسه در قالب دو هزار و ۱۱۵ کلاس درس برای آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان میناب آماده پذیرش دانش‌آموزان هستند.

وی گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و در شرایط مناسب آموزشی و پرورشی آغاز شود.

پاسدار سید مجتبی موسوی، مسئول بسیج اقشار میناب نیز در این نشست از برگزاری رزمایش «جانفداییان» به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این رزمایش با حضور ۲۰ هزار نفر در شهرستان میناب برگزار می‌شود. این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار خواهد شد.