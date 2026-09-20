برگزاری ۸۰۰ یادواره شهدا با محوریت شهدای زن و کودک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بصیری‌پور پیش از ظهر یکشنبه در اجلاسیه بانوان شهید خراسان جنوبی اظهار کرد: یاد و خاطره ۱۴ شهید زن استان خراسان جنوبی را که این محفل و مجلس به یاد آنان برگزار شده است، گرامی می‌داریم و به صبوری مادران معظم شهدا و نجابت و صبر همسران شهدا ادای احترام می‌کنیم.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از برنامه‌های انجام شده در حوزه بانوان، بیان کرد: به همت تک‌تک پایگاه‌های مقاومت بسیج، دستگاه‌های اجرایی کمک‌کننده و اعضای کمیته بانوان، بیش از ۸۰۰ یادواره شهدا در پایگاه‌های استان با محوریت یاد شهدای زن، کودک، جبهه مقاومت و ایران اسلامی برگزار شد.

وی افزود: همچنین ۱۱ یادواره شهدای زن در شهرستان‌های استان برگزار شد و امروز نیز در اجلاسیه نهایی بانوان شهید خراسان جنوبی در محضر شما هستیم.

بصیری‌پور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمت‌رسانی به خانواده‌ها و بانوان، اظهار کرد: در محلات، ۸۵ سری جهیزیه به نام عروسان کم‌برخوردار اهدا شد و طی دو سال مجاهدت خدمتگزاران شما در کمیته بانوان، بیش از ۴۰۰ خدمت در قالب میز خدمت تخصصی برای زنان در استان برنامه‌ریزی و ارائه شد.

وی ادامه داد: در عرصه‌های فرهنگی هم ۲۱ هزار نفر از بانوان استان خراسان جنوبی در لشکر زینبیون تشدید میثاق کردند و با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق داشتند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی همچنین گفت: دختران نوجوان نیز حماسه‌های مقاومت را در مناطق مقاومت سرودند و این‌ها گوشه‌ای از اقداماتی است که انجام شده و قرار است امروز با شهدای عزیزمان میثاق ببندیم.