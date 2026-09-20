کره شمالی یک موشک بالستیک شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کره شمالی روز یکشنبه یک موشک بالستیک از سواحل شرقی خود به سمت دریا شلیک کرد؛ اقدامی که کره جنوبی و ژاپن آن را تأیید کرده‌اند.

ارتش کره جنوبی اعلام کرد پیونگ‌یانگ دست‌کم یک پرتابه را به سوی دریای شرقی شلیک کرده است. خبرگزاری یونهاپ به نقل از ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گزارش داد که این نهاد پرتاب موشک را شناسایی کرده، اما جزئیات بیشتری درباره نوع موشک، مسیر پرواز یا مسافت طی‌شده ارائه نکرده است.

ژاپن نیز اعلام کرد برآورد می‌شود این پرتابه خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور سقوط کرده باشد. خبرگزاری کیودو این موضوع را گزارش کرده است.

این پرتاب چند روز پس از آن انجام شد که کره شمالی از یک رزمایش دریایی تحت رهبری آمریکا که با مشارکت کره جنوبی و ژاپن برگزار شده بود، انتقاد کرد. این رزمایش از ۲۹ اوت تا ۱۰ سپتامبر در نزدیکی جزیره گوام در اقیانوس آرام برگزار شد.

پیونگ‌یانگ تاکنون به گزارش‌های مربوط به پرتاب جدید واکنشی نشان نداده است.