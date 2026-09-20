سیاری: دشمن مجبور است با ناکامی و آبروریزی منطقه را ترک کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانش‌آموزان درجه‌داری آموزشگاه‌های ارتش، با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ادامه راه شهدا و مسئولیت سنگین نیروهای جدید ارتش در دفاع از کشور تأکید کرد.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در این مراسم ضمن آرزوی سلامتی، موفقیت و سرافرازی برای حاضران، اظهار کرد: خداوند را سپاسگزارم که توفیق پیدا کردم امروز در جمع شما آینده‌سازان ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور داشته باشم و از برگزارکنندگان این مراسم باشکوه که شایسته شما جوانان حاضر در میدان است، تشکر و قدردانی می‌کنم.



وی با تبریک میلاد مسعود امام حسن عسکری(ع) به حاضران، گفت: آرزو می‌کنم همه ما پیروان راستین امامت و ولایت باشیم و بتوانیم در راه سرخ شهدا حرکت کنیم. مهم است که جوان در این مقطع زمانی اعلام می‌کند که شهدا زنده‌اند و ما راه پرافتخار شهدا را ادامه می‌دهیم.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: هفته دفاع مقدس در پیش است؛ این هفته بزرگ را گرامی می‌داریم و به شما تبریک عرض می‌کنم و درود می‌فرستم به روح مطهر همه شهدا، امام شهدا و رهبر شهیدمان.



سیاری ادامه داد: آرزو می‌کنم همه ما افتخار کنیم که راه شهدا را ادامه می‌دهیم و بدانیم آنچه تاکنون در این کشور به برکت انقلاب اسلامی داریم، به برکت خون شهداست؛ همان‌هایی که سینه سپر کردند و در هشت سال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی دوم و سوم مردانه ایستادند، قد خم نکردند و پوزه دشمن را به خاک مالیدند.

وی با تبریک مراسم سردوشی دانش‌آموزان درجه‌داری ارتش، خطاب به آنان گفت: امیدوارم در همه مقاطع خدمتی و در این مسیر پرافتخار، همیشه موفق و سرافراز باشید. شما امروز به جمع رزمندگان دلیر نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستید.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش تصریح کرد: شما از امروز بار سنگین سردوشی و مسئولیت بزرگی را بر عهده می‌گیرید؛ مسئولیتی که بر اساس آن باید در میدان حضور داشته باشید، آنچه را به عنوان مسئولیت به شما واگذار می‌شود به‌خوبی انجام دهید و از آن دفاع کنید.



سیاری با اشاره به مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آنچه مسلم است، مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران سه کلیدواژه دارد؛ نخست، دفاع از تمامیت ارضی کشور؛ دوم، دفاع از استقلال کشور و سوم، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.



وی ادامه داد: ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران برای انجام این مأموریت خطیر، نیازمند انسان‌هایی است که ویژگی‌های خاص داشته باشند. این مسئولیت و این مأموریت را به هر قشر یا گروهی نمی‌دهند؛ چراکه مهم‌تر از این سه کلیدواژه در کشور نداریم؛ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش خاطرنشان کرد: هر قدر این مسئولیت بزرگ‌تر و گرانقدرتر باشد، کسی که می‌خواهد این مأموریت را انجام دهد باید ویژگی‌های خاص داشته باشد. شما افتخار کنید که امروز این بار مسئولیت را احساس می‌کنید و جزو کسانی هستید که می‌خواهید مأموریت بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران را به انجام برسانید.



سیاری افزود: شما باید در مسیر کسانی حرکت کنید که در طول ۴۸ سال گذشته از انقلاب باشکوه اسلامی ایران، این مأموریت را به‌خوبی انجام داده‌اند، استقلال کشور را حفظ کرده‌اند و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به کوری چشم دشمنان حفظ کرده‌اند.



وی با اشاره به شهدای دوران مختلف انقلاب اسلامی گفت: همان شهدا، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، کسانی بودند که در این مسیر ایستادند. باید به روح مطهر شهدا درود فرستاد و مجدداً به همه جانبازان، آزادگان و پیشکسوتانی که این مسیر را طی کردند و مأموریت ارتش جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی انجام دادند، عرض سلام و احترام داشته باشیم.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش خطاب به دانش‌آموختگان این دوره تأکید کرد: شما باید افتخار کنید که امروز در مسیری حرکت می‌کنید که مسیری افتخارآمیز بوده است و امروز پایتان را جای پای کسانی می‌گذارید که این افتخار و سربلندی را حفظ کردند و مأموریت خود را به‌خوبی انجام دادند. آن ویژگی‌هایی که عرض کردم، ویژگی‌هایی است که یک رزمنده ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران باید داشته باشد تا در مسیر انجام این مأموریت و در ردیف دلاورمردانی قرار بگیرد که تا امروز در این مسیر پرافتخار حرکت کرده‌اند.

امیر سیاری گفت: پدافند ما نیز در صحنه حضور داشت. در آن مقطع زمانی پدافند و نیروی هوایی در ساختار واحدی قرار داشتند و در کنار یکدیگر جنگیدند و ایثار کردند.



وی ادامه داد: نیروی زمینی قهرمان ارتش نیز در آن مقطع، با وجود مشکلاتی که وجود داشت، مرزها را حفظ کرد، پیشروی دشمن را کنترل کرد و اجازه نداد پیشروی در مرزهای ما اتفاق بیفتد و خود را برای ضربه زدن به دشمن آماده کرد.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به نقش ارتش در شکستن حصر آبادان گفت: قرار دادن دشمن در محور عملیات و شکستن حصر آبادان از محورهای کار نیروی زمینی بود و در پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰، آبادان از محاصره خارج شد. ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی در این عملیات بزرگ‌ترین ضربه را در آن مقطع زمانی به نیروی زمینی دشمن وارد کردند.



امیر سیاری افزود: پس از آن، عملیات فتح‌المبین انجام شد؛ عملیاتی که به قول حضرت امام(ره)، فتح‌الفتوح بود و در دنیا و تاریخ نمونه است. از فرماندهان گروهان، گردان، تیپ و لشکر و قرارگاه‌های نیروی زمینی بپرسید که چه ایثارگری‌هایی انجام شد تا دشمن از خاک ما فرار کند و برود.



وی با اشاره به دستاوردهای عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: در عملیات بیت‌المقدس، حدود ۲۰ هزار نفر اسیر گرفتیم، نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر از نیروهای دشمن کشته شدند و ۶ هزار کیلومتر مربع از سرزمین ما آزاد شد. این موضوع شوخی نیست؛ یک معجزه است، اما با همت رادمردانه نیروی زمینی و با تقدیم شهدای ارزشمند محقق شد.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش در ادامه با اشاره به نقش کارکنان وظیفه گفت: یک جمله هم درباره کارکنان وظیفه عرض کنم. کارکنان وظیفه، به‌ویژه در نیروی زمینی، شاهکار کردند. نیروی زمینی در طول هشت سال دفاع مقدس حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان وظیفه را در اختیار داشت.



وی افزود: کارکنان وظیفه محور اصلی کار بودند؛ نیروی جوانی که برای مملکت، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش و کوشش کرد و در صحنه حضور داشت.



امیر سیاری همچنین به نقش نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در مقاومت خرمشهر و در هفتم آذرماه سال ۱۳۵۹، زمانی که ۶۷ روز از جنگ گذشته بود، نیروی دریایی ارتش عراق را منهدم کرد؛ به معنای واقعی کلمه، به‌گونه‌ای که نیروی دریایی عراق دیگر اجازه پیدا نکرد تا پایان دفاع مقدس وارد دریا شود.



وی ادامه داد: نیروی دریایی همچنین سکوهای نفتی عراق را که مهم‌ترین آنها تأسیسات نفتی البکر و الامیه بود، منهدم کرد و صادرات نفت عراق از طریق دریا را تا پایان دفاع مقدس تعطیل کرد.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: نیروی هوایی ما نیز در پشتیبانی از نیروی دریایی و در عملیات مروارید، شاهکار کرد.



سیاری با اشاره به عملکرد پدافند هوایی در دفاع مقدس گفت: در عملیات والفجر ۸ نیز پدافند نقش مهمی داشت و در جریان این عملیات، تعداد قابل توجهی از هواپیماهای دشمن سرنگون شدند.



وی اضافه کرد: در ۲۲ بهمن سال ۱۳۶۴ نیز پدافند هوایی موفق شد ۷۰ فروند از هواپیماهای پیشرفته دشمن را سرنگون کند. اینها شوخی نیست؛ اینها افتخاراتی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول دوران دفاع مقدس به وجود آورده است.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر حضور مستمر نیروهای مختلف ارتش در عملیات‌های دفاع مقدس گفت: شما باید بدانید که در همه عملیات‌هایی که در هشت سال دفاع مقدس انجام شد، نیروی هوایی به‌طور کامل حضور داشت. پدافند نیز به‌طور کامل حضور داشت. نیروی زمینی در تمام عملیات‌های دفاع مقدس حضور داشت و توپخانه نیروی زمینی نیز در تمام عملیات‌ها حضور داشت.



وی افزود: مهندسی نیروی زمینی نیز در عملیات‌های مختلف حضور داشت. اینها افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران است.



امیر سیاری با تأکید بر پیوند ارتش و مردم گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران فضای ملت و ملت پناه ارتش است؛ ارتش فرزند ملت است. همه نیروهای مسلح فرزندان این ملت هستند و ملت باید به ارتش خود افتخار کند که در میدان است و از ملت، تمامیت ارضی کشور، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند.



وی خاطرنشان کرد: ملت افتخار می‌کند که همه مأموریت‌های ارتش را تا امروز پشتیبانی کرده است و همه مأموریت‌های نیروهای مسلح را پشتیبانی کرده است.



معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس گفت: اگر کمک‌های مردمی و حضور مردم در صحنه دفاع مقدس نبود، آیا جنگ به همین راحتی تمام می‌شد؟ حضور مردم بود؛ مردمی با غیرت، مردمی با شرف و مردمی که انگیزه داشتند و در صحنه حضور پیدا کردند.

وی در ادامه گفت: باید بدانید که در همه عملیات‌هایی که در هشت سال دفاع مقدس انجام شد، نیروی هوایی به‌طور کامل حضور داشت، پدافند نیز به‌طور کامل در صحنه حضور داشت و هوانیروز نیروی زمینی در تمام عملیات‌های دفاع مقدس مشارکت کرد. مهندسی نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز در عملیات‌های مختلف حضور داشتند و اینها بخشی از افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

سیاری با اشاره به شعار «ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش» اظهار کرد: شما این شعار را در اینجا دادید؛ ارتش فرزندان ملت است و همه نیروهای مسلح فرزندان این ملت هستند. ملت باید به ارتش خود افتخار کند که در میدان است و از کشور و تمامیت ارضی دفاع می‌کند، از انقلاب دفاع می‌کند و از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند.

وی افزود: ملت افتخار می‌کند که تاکنون همه مأموریت‌های ارتش و نیروهای مسلح را پشتیبانی کرده است. اگر کمک‌های مردمی و حضور مردم در صحنه دفاع مقدس نبود، آیا جنگ به همین راحتی تمام می‌شد؟ قطعاً حضور مردم بود؛ مردمی با غیرت، با شرف، دارای انگیزه و ایمان و مردمی که ارتش و نیروهای مسلح خود را دوست دارند.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش ادامه داد: بنابراین شعاری که شما دادید، یک شعار واقعی است؛ ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش است. امروز نیز در مقابل تهدیداتی که متوجه کشور ما شده است، همین ارتش فدای ملت و ملت پناه ارتش، در کنار اتحاد و انسجام بین نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و همه کسانی که در این زمینه تلاش می‌کنند، باید وجود داشته باشد.

سیاری تأکید کرد: این اتحاد، وحدت و انسجام باید وجود داشته باشد تا بتوانیم همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در برابر دشمن استکباری ایستادگی کنیم. تا امروز نیز به لطف خداوند این ایستادگی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس دشمن نتوانست به اهدافی که برای خود برشمرده بود دست پیدا کند، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز یکی از اهداف دشمن، ضربه زدن به تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اما نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و نخواهد توانست.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش خاطرنشان کرد: هر دشمنی که تجاوزگر باشد و برای خود اهدافی تعیین کند و بخواهد به این اهداف دست پیدا کند، اگر نتواند به اهدافش دسترسی پیدا کند، یعنی شکست خورده است. امروز دشمن ما نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و مجبور است با ناکامی و آبروریزی منطقه را ترک کند.

سیاری افزود: این ایستادگی با مجاهدت رزمندگان، حمایت مردم، تاب‌آوری مردم و اتحاد و انسجام و دست در دست هم دادن همه بخش‌ها اتفاق افتاده است. وقتی دشمن نتوانسته به اهداف خود دسترسی پیدا کند، شکست خورده است.

وی خطاب به دانش‌آموختگان این دوره گفت: شما افتخار کنید که در صف رادمردانی قرار می‌گیرید که در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به اهداف خود دست پیدا کند. باز هم عرض می‌کنم، به خود ببالید و افتخار کنید که در این مسیر گام نهاده‌اید.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش در بخش پایانی سخنان خود از فرماندهان و دست‌اندرکاران برگزاری این دوره آموزشی تقدیر کرد و گفت: از فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که با تدبیر و برنامه‌ریزی‌های خوب خود این برنامه‌های آموزشی را انجام دادند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی افزود: در بحث آموزش‌های اولیه، نیروی زمینی محور کار است و از فرمانده نیروی زمینی و معاونان محترم ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدوارم همیشه سرافراز باشید.

سیاری با اشاره به توانمندی‌های نیروی زمینی اظهار کرد: نیروی زمینی مظهر نظم و انضباط است و این موضوع در این میدان به معرض نمایش گذاشته شد.

وی همچنین از ستاد ارتش، معاونت آموزش و همه مسئولانی که در پشتیبانی از این دوره آموزشی تلاش و کوشش کردند، قدردانی کرد و گفت: از نیروهای پدافند هوایی و نیروی دریایی که حمایت‌های لازم را انجام دادند نیز تشکر و قدردانی می‌کنم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و مسئولانی که در برنامه‌ریزی و پشتیبانی این دوره مشارکت داشتند، تشکر کرد و افزود: از فرماندهی محترم این مرکز آموزش مهم و راهبردی نیروی زمینی قهرمان ما و همه استادان، مربیان و زحمتکشانی که برای تربیت و آموزش نظامی شما عزیزان تلاش و کوشش کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.

سیاری در پایان خطاب به دانش‌آموختگان گفت: دشمن بداند تا زمانی که شما در میدان هستید و این‌گونه با انگیزه در مقابل دشمن می‌ایستید، دشمن ناکام خواهد بود و شکست خواهد خورد.