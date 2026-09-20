کاهش دمای قم از امروز؛ وزش باد و گردوخاک در برخی نقاط استان

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، آسمان قم از امروز یکشنبه ۲۹ شهریور تا دوشنبه ۳۰ شهریور صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز یکشنبه وزش باد نسبتاً شدید، در برخی نقاط گردوخاک و بارش پراکنده انتظار میرود و سرعت وزش باد به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
ترابیان ادامه داد: آسمان استان در روز دوشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبارآلودگی پیشبینی میشود که سرعت باد در این روز به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند دمایی استان گفت: دمای هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه روند کاهشی خواهد داشت و دمای شهر قم روز یکشنبه بین ۲۲ تا ۳۸ درجه و روز دوشنبه بین ۲۲ تا ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
وی خاطرنشان کرد: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی و در روز دوشنبه نیز شرقی خواهد بود و احتمال شکلگیری گردوخاک در برخی نقاط استان وجود دارد.
قم- کارشناس هواشناسی قم از کاهش دما در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید، گردوخاک و بارش پراکنده در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی، آسمان قم از امروز یکشنبه ۲۹ شهریور تا دوشنبه ۳۰ شهریور صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیشبینی میشود.
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