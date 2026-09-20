تحقق ۱۰۰ درصدی تامین لوازم التحریر دانش آموزان مددجو در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در آئین اهدای لوازم التحریر دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی استان سمنان با اشاره به اجرای پویش «همه حاضر» اظهار کرد: امسال با همراهی خیران، نیکوکاران، مجمع خیران حوزه افراد دارای معلولیت و مشارکت کارکنان بهزیستی، تأمین لوازم التحریر مورد نیاز دانشآموزان تحت پوشش به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شد.
وی ادامه داد: در مجموع یک هزار و ۶۱۳ بسته نوشتافزار به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۲۴ میلیون ریال تهیه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان خانوادههای تحت پوشش قرار گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه هیچ دانشآموزی نباید به دلیل شرایط اقتصادی خانواده از تحصیل باز بماند، تاکید کرد: این اقدام نمونهای از تبدیل مشارکتهای مردمی به حمایت هدفمند و مسئله محور از جامعه هدف بهزیستی است.
نسیمی یادآور شد: توسعه ظرفیت مجمع خیرین حوزه افراد دارای معلولیت، تقویت شورای مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بخشهای مختلف با جدیت دنبال میشود تا حمایتها در حوزههایی مانند مسکن، لوازم ضروری منزل و جهیزیه نیز توسعه یابد.
وی با قدردانی از خیران و نیکوکاران همراه بهزیستی استان، خاطر نشان کرد: تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی تأمین لوازم التحریر دانشآموزان نیازمند، حاصل تلاش همکاران در سطح استان و شهرستانها و مشارکت خیرانی است که در کنار بهزیستی قرار گرفتند.
در این آئین از خیران و نیکوکاران مشارکتکننده در تأمین لوازم التحریر دانشآموزان تحت پوشش تقدیر شد و با حضور پدر شهید عربی، از وی به پاس صبر و ایثار و تقدیم فرزند شهید به میهن تجلیل به عمل آمد.
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