به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در مراسم آیین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تجلیل از مدافعان دانایی حضور پیدا کرد و گفت: در دو جنگ تحمیلی اخیر، در مجموع حدود ۸۴ دانش‌آموز از خانواده بزرگ آموزش‌وپرورش شهر تهران به شهادت رسیدند که ۲۶ دانش‌آموز در جنگ ۱۲روزه و ۴۸ دانش‌آموز نیز در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

وی افزود: همچنین ۱۳ معلم در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شدند و پنج معلم نیز در جریان جنگ ۱۲روزه به شهادت رسیدند.

پارسا با اشاره به آسیب‌های واردشده به مدارس تهران اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ مدرسه در جنگ مورد حمله و آسیب قرار گرفت و بیشتر آسیب‌های واردشده جزئی بود و شامل مواردی مانند شکستن درها و پنجره‌ها می‌شد که با همراهی خیرین مدرسه‌یار، شهرداری‌ها، انجمن اولیا و مربیان و مدیران مدارس برطرف شد.

وی ادامه داد: در این میان، پنج مدرسه نیز آسیب‌های کلی و جدی‌تری دیدند که با ورود و پیگیری تیم مربوطه و با دستور مقام عالی وزارت، اقدامات لازم برای بازسازی و آماده‌سازی این مدارس انجام شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تهران خاطرنشان کرد: خوشحالیم که امروز این نوید را به دانش‌آموزان بدهیم که همه این مدارس با همت و همراهی مجموعه‌های مختلف آماده شده‌اند و ان‌شاءالله از فردا پذیرای دانش‌آموزان در سطح شهر تهران خواهند بود.

پارسا همچنین با قدردانی از خیرین و مجموعه‌هایی که در بازسازی مدارس آسیب‌دیده مشارکت کردند، گفت: از خانواده بزرگ خیرین کشور، شهرداری‌ها، خیرین مدرسه‌یار، اولیا و انجمن‌های اولیا و مربیان و همچنین مدیران محترم مدارس که در این مسیر همراهی بسیار خوبی داشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

پارسا با تأکید بر ضرورت بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش افزود: مقام عالی وزارت نیز تأکیدات فراوانی داشتند که مدارس هرچه سریع‌تر به چرخه آموزش بازگردند. از هفته دوم یا سوم پس از آسیب‌دیدن این مدرسه، حضور دانش‌آموزان را به‌صورت جهادی پیگیری کردیم و دانش‌آموزان نیز برای انجام پژوهش‌ها و پیگیری درس‌های خود در مدرسه حضور داشتند.

تأکید خیرین مدرسه‌ساز بر همراهی با آموزش و پرورش

حمیدرضا شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، با اشاره به اهمیت توسعه نظام تعلیم و تربیت، مدرسه‌سازی را اقدامی فراتر از ساخت یک فضای فیزیکی دانست و اظهار کرد: مدرسه‌سازی از جنس کارهایی است که با علاقه و مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود و هر فردی که توانایی همراهی با آموزش و پرورش را دارد، می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

به گفته وی، ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی تنها به تأمین ساختمان و امکانات محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بستری برای رشد علمی و تربیتی نسل‌های آینده فراهم کند. از این منظر، مشارکت در حوزه آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین زمینه‌های خدمت به جامعه به شمار می‌رود.

شاه‌حسینی با بیان اینکه طی دو سال گذشته درباره اهمیت خدمت به آموزش و پرورش تأمل داشته است، گفت: توسعه علمی کشور بدون توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت امکان‌پذیر نیست و هیچ مجموعه دیگری نمی‌تواند جایگاه تخصصی آموزش و پرورش را در این زمینه بر عهده بگیرد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور همچنین بر نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد و گفت جامعه خیرین مدرسه‌ساز و خیرین فعال این حوزه، خود را همراه وزارت آموزش و پرورش می‌دانند و در مسیر توسعه فضاهای آموزشی از این مجموعه حمایت خواهند کرد.

وی در ادامه با تفکیک وظایف خیرین از حوزه‌های تخصصی آموزش و پرورش اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز برای ورود به امور تخصصی آموزش نیامده‌اند و در این زمینه دخالتی ندارند؛ هدف آنها کمک به آموزش و پرورش و فراهم کردن امکانات و ظرفیت‌های مورد نیاز این حوزه است.

شاه‌حسینی ارتقای کیفیت آموزش را یکی از مطالبات جامعه خیرین مدرسه‌ساز عنوان کرد و افزود: هر اقدامی که از توان این جامعه برای کمک به بهبود شرایط آموزش و پرورش برآید، انجام خواهد شد.

وی همچنین از آمادگی جامعه خیرین مدرسه‌ساز برای برگزاری نشست و همکاری مستقیم با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت هر زمان وزیر آموزش و پرورش درخواست برگزاری جلسه یا همکاری داشته باشد، جامعه خیرین آمادگی حضور و همراهی دارد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به سابقه فعالیت خود در آموزش و پرورش نیز گفت: خود را بخشی از این مجموعه می‌داند و به دلیل سابقه فرهنگی و معلمی، هر زمان که آموزش و پرورش به همکاری و همراهی نیاز داشته باشد، در کنار این مجموعه خواهد بود.

شاه‌حسینی در پایان تأکید کرد که فعالیت خیرین مدرسه‌ساز با هدف تقویت نظام تعلیم و تربیت و فراهم کردن زمینه توسعه آموزش و پرورش انجام می‌شود و این جامعه در ادامه نیز آمادگی خود را برای همکاری و همراهی با وزارت آموزش و پرورش حفظ خواهد کرد.