انتقاد یک نماینده مجلس از نحوه عفاف و حجاب در دو ماراتن زنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: وضعیت حجاب در کشور مناسب نیست. البته ما خیلی معتقد به سخت‌گیری در این زمینه نیستیم، چرا که جامعه ما نشان داده سخت‌گیری جواب نمی‌دهد.

وی ادامه داد: با وجود این، در فضای مجازی دیدیم که برخی برنامه‌ها و مواردی برای بانوان در نظر گرفته شده که واقعا جای سوال دارد. کشور ما اسلامی است و باید مشخص شود هدف از این برنامه‌ها چیست؟

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم رعایت عفاف و حجاب در دو ماراتن زنان در پایتخت، گفت: مگر برای ورزش و سلامت بانوان، ورزش‌های دیگری وجود ندارد؟ آیا دو ماراتن، فضای مناسبی را برای ورزش و حفظ سلامت آنان فراهم کرد؟ باید مسئولان و متولیان امر در دولت و دیگر ارکان کشور درباره این‌گونه برنامه‌ها پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام اسلامی است و نحوه سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها باید با مبانی و ارزش‌های مورد تأکید آن تناسب داشته باشد. شاهدیم از یک طرف در رسانه ملی، روایات و آیات قرآن مطرح و ترویج می‌شود و از طرف دیگر شاهد اتفاقاتی در جامعه هستیم که این پرسش را ایجاد می‌کند که میان این دو رویکرد چه تناسبی وجود دارد؟