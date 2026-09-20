  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

انتقاد یک نماینده مجلس از نحوه عفاف و حجاب در دو ماراتن زنان

انتقاد یک نماینده مجلس از نحوه عفاف و حجاب در دو ماراتن زنان

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس گفت: وضعیت حجاب در کشور مناسب نیست. البته ما خیلی معتقد به سخت‌گیری در این زمینه نیستیم، چرا که جامعه ما نشان داده سخت‌گیری جواب نمی‌دهد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، گفت: وضعیت حجاب در کشور مناسب نیست. البته ما خیلی معتقد به سخت‌گیری در این زمینه نیستیم، چرا که جامعه ما نشان داده سخت‌گیری جواب نمی‌دهد.

وی ادامه داد: با وجود این، در فضای مجازی دیدیم که برخی برنامه‌ها و مواردی برای بانوان در نظر گرفته شده که واقعا جای سوال دارد. کشور ما اسلامی است و باید مشخص شود هدف از این برنامه‌ها چیست؟

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به عدم رعایت عفاف و حجاب در دو ماراتن زنان در پایتخت، گفت: مگر برای ورزش و سلامت بانوان، ورزش‌های دیگری وجود ندارد؟ آیا دو ماراتن، فضای مناسبی را برای ورزش و حفظ سلامت آنان فراهم کرد؟ باید مسئولان و متولیان امر در دولت و دیگر ارکان کشور درباره این‌گونه برنامه‌ها پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام اسلامی است و نحوه سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها باید با مبانی و ارزش‌های مورد تأکید آن تناسب داشته باشد. شاهدیم از یک طرف در رسانه ملی، روایات و آیات قرآن مطرح و ترویج می‌شود و از طرف دیگر شاهد اتفاقاتی در جامعه هستیم که این پرسش را ایجاد می‌کند که میان این دو رویکرد چه تناسبی وجود دارد؟

کد مطلب 6952477
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه