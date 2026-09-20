کشف ۱۱ ماینر غیرمجاز در قروه و سنندج؛ مصرف برق معادل ۱۰۰ خانوار

محمدسعید سلطانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شبکه برق، با همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی در استان کردستان دنبال میشود.
وی افزود: در همین راستا و پس از دریافت مجوزهای قضایی، مأموران در جریان بازرسی از چند محل در شهرستانهای قروه و سنندج، موفق به شناسایی و جمعآوری ۱۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: از مجموع دستگاههای کشفشده، ۸ دستگاه در ۶ محل در شهرستان قروه و ۳ دستگاه در شهرستان سنندج شناسایی و ضبط شده است.
مصرف برق ۱۱ ماینر معادل ۱۰۰ خانوار
سلطانی با اشاره به مصرف بالای انرژی توسط دستگاههای استخراج رمزارز گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، مجموع مصرف برق ۱۱ دستگاه کشفشده معادل مصرف برق حدود ۱۰۰ خانوار است.
وی بیان کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز علاوه بر استفاده غیرقانونی از انرژی، میتواند موجب افزایش بار شبکه و ایجاد فشار بر زیرساختهای توزیع برق شود؛ از این رو شناسایی و جمعآوری این مراکز با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بر نقش مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز تأکید کرد و گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک میتوانند موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ حوادث برق، ۱۱۰ پلیس یا سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.
پرداخت پاداش تا ۲۵۰ میلیون تومان
سلطانی با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای گزارشدهندگان افزود: مطابق ضوابط، برای گزارشهایی که منجر به شناسایی و کشف ماینرهای غیرمجاز شود، پاداشی از یک میلیون تا ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان در معرفی مراکز استخراج غیرمجاز میتواند به صیانت از منابع انرژی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی بر شبکه برق استان کمک کند.
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