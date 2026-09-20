به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسین زاده بازیکن تیم فوتبال امید ایران بعد از تساوی مقابل چین اظهار داشت: نتیجه بازی امروز دلخواه ما نبود، اما بازهم جای شکرش باقی است که بازی را نباختیم و توانستیم یک امتیاز بگیریم. چین تیمی بود که خیلی دفاع می کرد و کلا سیستمشان روی همین بود که دفاع کنند و بتوانند روی اتفاقات گل بزنند، اما این اتفاق نیفتاد.
او ادامه داد: ما هم خیلی تلاش کردیم و موقعیتهایی هم داشتیم که تبدیل به گل نشد.
حسین زاده درخصوص ارزیابی اش از این تورنمنت عنوان کرد: تا الان دو بازی کردیم و هر دو حریفمان خیلی تیم های قابل و کاملی نبودند. هم امارات و هم چین خیلی تیم هایی نبودند که بتوانند در ادامه تورنمنت بمانند. چین که همه بازی چیزی برای ارائه نداشت و می خواست دعوا کند و بازیکنان ما را بزند. اما تیم هایی مثل کره، ژاپن، عربستان و ازبکستان قدرتمند هستند و میخواهند مقام بیاورند و ما هم تلاش می کنیم با بهترین نتیجه برگردیم.
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