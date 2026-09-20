  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

پاسخگویی بی‌واسطه به بیش از ۷۰۰۰ تماس مشتریان بانک مسکن

پاسخگویی بی‌واسطه به بیش از ۷۰۰۰ تماس مشتریان بانک مسکن

رئیس اداره‌ کل روابط عمومی بانک مسکن، از پاسخگویی به بیش از ۷۰۰۰ تماس تلفنی در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ روح‌الله قاسمیان با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در حوزه پاسخگویی این بانک، اظهار کرد: بانک مسکن در گامی رو به جلو، مرکز مشاوره را به یک «مرکز یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان» توسعه داده است، به‌طوری‌که هم‌اکنون کارشناسان خبره بانک در ۲ شیفت کاری و به مدت ۱۶ ساعت در شبانه‌روز، آماده پاسخگویی و ارائه راهنمایی به مشتریان و هموطنان هستند.

قاسمیان، اجرای برنامه ویژه پاسخگویی مدیران ارشد در هفته دولت را اقدامی مؤثر و موفق در راستای مشتری‌مداری دانست و افزود: هدف از حضور مدیران ارشد در خط مقدم پاسخگویی، ایجاد ارتباط بی‌واسطه با مشتریان، شناسایی دقیق و میدانی چالش‌ها و مطالبات واقعی ذی‌نفعان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌ها، رفع گلوگاه‌های فرآیندی در ارائه خدمات بانکی و در نهایت ارتقای سرمایه اجتماعی، اعتماد و رضایتمندی مشتریان بوده است.

رئیس اداره‌کل روابط عمومی بانک مسکن با تحلیل الگوهای تماس‌های ثبت‌شده خاطرنشان کرد: حجم بالای تماس‌های دریافتی در دو حوزه «بانکداری الکترونیک» و «تسهیلات بانکی»، نشان‌دهنده استقبال روزافزون مشتریان از بسترهای نوین و غیرحضوری بانک و همچنین تمایل گسترده عموم جامعه برای آگاهی دقیق از شرایط اعطای تسهیلات و خدمات اعتباری بانک مسکن است.

قاسمیان در تشریح موضوعات پرتکرار مطرح‌شده از سوی تماس‌گیرندگان گفت: عمده محورهای گفت‌وگوها بر مواردی نظیر فرآیند پذیرش و تشکیل پرونده تسهیلات طرح‌های اعتباری، تسهیلات قرض‌الحسنه، سامانه‌های پرداخت غیرحضوری اقساط و تسهیلات، دغدغه‌های متقاضیان تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، متناسب‌سازی سود سپرده‌ها و ... متمرکز بود.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن با تأکید بر اینکه پاسخگویی بی‌واسطه مدیران صرفاً محدود به گفت‌وگوهای تلفنی باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: کلیه بازخوردها و نکات مطرح‌شده در این گفت‌وگوها به عنوان داده‌های میدانی ارزشمند ثبت، دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند تا در فرآیند ارتقای کیفیت خدمات، بازنگری در دستورالعمل‌ها و روان‌سازی فرآیندهای اعتباری و عملیاتی بانک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

وی در پایان با تأکید بر استمرار رویکرد پاسخگویی شفاف در بانک مسکن خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر، صادقانه و بی‌واسطه با مشتریان، قطب‌نمای اصلی ما در مسیر تصمیم‌گیری‌ها و بهبود خدمات است و تلاش خواهیم کرد تجربه مشتریان از بانک مسکن، همواره بر پایه سرعت، سهولت و مشتری‌مداری شکل گیرد.

کد مطلب 6952495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه