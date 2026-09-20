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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

حاجی بابایی: امیدواریم سال تحصیلی جدید، سال افتخارات علمی باشد

حاجی بابایی: امیدواریم سال تحصیلی جدید، سال افتخارات علمی باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم که امسال، سال افتخارات و تولید علم باشد و سالی باشد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران با پیروزی قاطع ملت ایران به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۲۹ شهریور) مجلس شورای اسلامی که ریاست بخشی از جلسه را بر عهده داشت، اظهار کرد: فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به ملت بزرگ ایران و خانواده عزیز شهدا، رزمندگان و ایثارگران تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، آغاز نشاط و زندگی جدید برای ملت بزرگ ایران در فصل پاییز خواهد بود که به همه دانش‌آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه تبریک عرض می‌کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم که امسال، سال افتخارات و تولید علم باشد و سالی باشد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران با پیروزی قاطع ملت ایران به پایان برسد.

کد مطلب 6952510
زهرا علیدادی

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