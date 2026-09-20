به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حبیبی روز یکشنبه در آیین بهرهبرداری از خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت ۴۰۰ دانشجو اظهار کرد: مشارکت نهادهای بزرگ کشور و خیرین میتواند به تکمیل این پروژهها و قرار گرفتن آنها در اختیار دانشجویان کمک کند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح خوابگاه دانشجویی حضرت نجمه خاتون(س) دانشگاه علوم پزشکی مشهد را اقدامی ارزشمند در حمایت از رفاه و آینده دانشجویان دانست و ادامه داد: این مجموعه را میتوان «سرای امید» نامید؛ چراکه امید دانشجویان به آینده و فراهم شدن شرایط مناسب برای تحصیل و زندگی آنان را فراهم میکند.
وی ضمن قدردانی از نگاه و حمایت آیتالله مروی، تولیت آستان قدس رضوی و با اشاره به نقش این آستان مقدس در حمایت از جامعه دانشگاهی عنوان کرد: این اقدام پیوند میان دانشگاه، علم، معنویت و فرهنگ رضوی را تقویت میکند و میتواند الگویی برای مشارکت نهادهای بزرگ، خیران و افراد نیکاندیش در توسعه زیرساختهای رفاهی دانشگاهها باشد.
حبیبی افزود: امید است با تداوم این رویکرد و مشارکت نهادهای مختلف، ظرفیت خوابگاههای دانشجویی توسعه یابد و دانشجویان علوم پزشکی کشور از محیطی مناسبتر، آرامتر و شایستهتر برای تحصیل و زندگی برخوردار شوند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: توجه به رفاه و شرایط زیست دانشجویان، موضوعی فراتر از تأمین یک فضای اقامتی است و تامین خوابگاه مناسب سرمایه گذاری برای آینده نظام است.
به گفته وی، وقتی دانشجو از محیط مناسب زندگی برخوردار باشد، با آرامش بیشتری درس میخواند، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد، سلامت روان او ارتقا پیدا میکند و با آمادگی بیشتری میتواند در آینده به مردم و نظام سلامت کشور خدمت کند.
حبیبی با تأکید بر اهمیت علم و دانش در اقتدار کشور ادامه داد: پایه قدرت و پیشرفت کشور، علم و دانش است و هر اقدامی که به ایجاد محیط مناسب برای تحصیل، آرامش و رشد دانشجویان کمک کند، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور و نظام سلامت محسوب میشود.
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