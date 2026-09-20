۹ اولویت پژوهشی در مازندران تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر یکشنبه در نخستین نشست کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان مازندران با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای حل مسائل استان، اظهار کرد: اولویت‌های پژوهشی باید بر اساس نیازهای واقعی مازندران و با هدف کمک به فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تعیین شوند.

وی افزود: پس از بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده در کمیته تخصصی پژوهشی استان، موضوعات پیشنهادی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت و از میان ۲۸ عنوان مطرح‌شده، ۹ موضوع به عنوان اولویت پژوهشی استان در سال ۱۴۰۵ انتخاب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، قابلیت انجام پژوهش، امکان اجرا و کاربردی بودن نتایج، انطباق با مأموریت دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی را از مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب این اولویت‌ها عنوان کرد.

کریم‌پور با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات برای حوزه پژوهش استان در سال آینده، گفت: پس از نهایی شدن اولویت‌ها و طی مراحل قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، اعتبارات پژوهشی متناسب با منابع و ظرفیت‌های موجود و در چارچوب ضوابط مربوط به طرح‌های منتخب اختصاص خواهد یافت.

وی بر ضرورت خروج پژوهش از چارچوب صرفاً نظری تأکید کرد و ادامه داد: پژوهش زمانی می‌تواند اثربخش باشد که نتایج آن در فرآیند تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و حل مسائل اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران خاطرنشان کرد: تولید مقاله و کتاب به تنهایی نمی‌تواند هدف نهایی فعالیت‌های پژوهشی باشد؛ بلکه انتظار می‌رود دستاورد مطالعات علمی در عمل به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک تولید و بهبود فرآیندهای اجرایی در استان کمک کند.

کریم‌پور همچنین بر تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی استان می‌تواند مسیر شناسایی دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای رفع چالش‌های توسعه‌ای مازندران را هموار کند.