مقاتلی: روند طلاق در دشتی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه آسیب‌های اجتماعی شهرستان دشتی اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، همکاری دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی و مشارکت خانواده‌ها و تشکل‌های اجتماعی است.

وی از تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از خودکشی در شهرستان با محوریت اداره بهزیستی خبر داد و افزود: در این کارگروه باید دلایل و عوامل اصلی اقدام به خودکشی در شهرستان به صورت دقیق احصاء و متناسب با هر عامل، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا ارائه شود.

فرماندار دشتی بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پیشگیری تأکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و برای والدین باید به صورت هدفمند دنبال شود و مهارت‌های لازم برای شناسایی، پیشگیری و مداخله به‌موقع در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد.

مقاتلی همچنین خواستار شناسایی مناطق پرخطر و گروه‌های در معرض آسیب در شهرستان شد و بیان کرد: پس از شناسایی مناطق و عوامل خطر، باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و آموزشی طراحی و اجرا شود.

پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: روند اقدام به خودکشی در شهرستان دشتی در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما برای استمرار این روند باید اقدامات پیشگیرانه با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند کاهشی طلاق در شهرستان دشتی طی چند سال اخیر اظهار کرد: این روند نشان‌دهنده اثرگذاری بخشی از اقدامات انجام شده است، اما نباید موجب کاهش حساسیت دستگاه‌های متولی نسبت به این آسیب اجتماعی شود.



فرماندار دشتی افزود: دستگاه‌های متولی باید ضمن بررسی عوامل مؤثر بر طلاق، اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه خود را ارائه و برای اجرای برنامه‌های مشترک و مؤثر اقدام کنند.



مقاتلی با تأکید بر نقش مراکز علمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: دانشگاه‌ها باید در این حوزه پیشگام باشند و با استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی خود، در شناسایی عوامل مؤثر بر خودکشی و طلاق و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی به دستگاه‌های اجرایی کمک کنند.



وی خاطرنشان کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست و نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، مراکز آموزشی، خانواده‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان است.