استاندار البرز: مدیر ناتوان در کنترل بازار از مسئولیت خود کنار رود

به گزارش خبرنگار مهر مجتبی عبدالهی صبح امروز یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل استانداری البرز گفت: قیمت بسیاری از اقلام، به‌ویژه محصولات پروتئینی، در البرز از پایتخت و سایر استانها کمتر است، اما این امر به‌درستی به مردم اطلاع‌رسانی نشده است.

وی تأکید کرد: تنظیم بازار با برگزاری جلسه و صدور مصوبه انجام نمی‌شود و هر مدیری که مسئولیت پذیرفته است باید تا حصول نتیجه پای کار باشد؛ اگر مدیری نمی‌تواند مسئولیت خود را انجام دهد، آن را واگذار کند.

استاندار البرز بر ضرورت بررسی میدانی قیمت‌ها تأکید کرد و گفت: باید در بازار حضور پیدا کنیم، قیمت‌ها را در مراکز مختلف بررسی کنیم و مشخص شود کالاها با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. اطلاع‌رسانی درباره قیمت‌های واقعی و فرصت‌های عرضه ارزان‌تر نیز باید جدی گرفته شود.

قیمت نهایی عرضه مواد پروتئینی به مردم کاهش یابد

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی وضعیت قیمت محصولات پروتئینی ادامه داد: موضوع قیمت گوشت و سایر اقلام پروتئینی باید با جدیت دنبال شود و سازوکار تأمین، توزیع و عرضه این محصولات به شکلی باشد که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند.

عبدالهی افزود: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار این نیست که صرفاً اعلام کنیم قیمت‌ها کنترل شده است؛ مردم باید هنگام خرید، کاهش قیمت را احساس کنند.

استاندار البرز با انتقاد از طولانی شدن روند برخی اقدامات و نبود نتیجه ملموس در بازار تصریح کرد: هر تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته می‌شود باید مسئول مشخص داشته باشد و اجرای آن تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شود.

عبداللهی خطاب به مدیران و دستگاه‌های مسئول گفت: هر مدیری که مسئولیت پذیرفته است باید پای کار باشد و برای اجرای مصوبات اقدام کند؛ اگر مدیری نمی‌تواند بازار را مدیریت و مسئولیت خود را انجام دهد، باید مسئولیت را واگذار کند.

استاندار البرز با اشاره به فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها افزود: هدف ما از تنظیم بازار، خودِ جلسه و مصوبه نیست؛ هدف، کمک به مردم است.

عبدالهی ادامه داد: وقتی خانواده‌ای برای خرید مقدار محدودی از کالاهای اساسی با مشکل مواجه است، باید تمام ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای کاهش فشار از دوش مردم به کار گرفته شود.

تاکید بر پای کار آوردن بخش خصوصی

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای عرضه کالا با قیمت مناسب گفت: دولت به‌تنهایی همه امکانات لازم را در اختیار ندارد و باید از ظرفیت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، اتحادیه‌ها و خیرین استفاده کرد.

وی افزود: اگر یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی بتواند کالایی را با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند، باید زمینه لازم برای عرضه مستقیم آن به مردم فراهم شود تا این کاهش قیمت واقعاً به مصرف‌کننده برسد.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت خیرین و افراد توانمند استان گفت: این ظرفیت باید علاوه بر تأمین بسته‌های معیشتی، برای ایجاد امکان خرید کالا با قیمت مناسب نیز به کار گرفته شود تا کمک‌ها اثر مستقیم‌تری بر زندگی مردم داشته باشد

عبداللهی همچنین بر اجرای طرحی مشارکتی برای تأمین نان در محلات پرجمعیت و کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت دولت و نانوایی‌ها می‌توان در نقاطی که دسترسی مردم به نان با مشکل مواجه است، ظرفیت عرضه مناسب ایجاد کرد تا نان با قیمت تمام‌شده و مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.