فهرست جدید کالاهای مجاز واردات کولبری و ملوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش هفتم فهرست ردیف تعرفههای قابل ورود با رویههای کولبری و ملوانی، طی مکاتبه مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با ناظران گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه، فهرست کالاهای مشمول واردات با رویههای کولبری و ملوانی مورد بازنگری قرار گرفته و کالاهایی از جمله شیره کائوچوی طبیعی و کائوچو، اینورترهای خورشیدی، باتریهای لیتیومی و دستگاههای تهویه مطبوع در فهرست کالاهای مجاز قرار گرفتهاند.
انجام تشریفات گمرکی برای این کالاها منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص است.
همچنین گمرکات اجرایی موظف شدهاند هنگام انجام تشریفات گمرکی، مطابقت ردیف تعرفه کالا با فهرستهای مجاز ابلاغی را بررسی کنند و از انجام تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه آنها در فهرست مجاز قرار ندارد، جلوگیری کنند.
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