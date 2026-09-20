فهرست جدید کالاهای مجاز واردات کولبری و ملوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویرایش هفتم فهرست ردیف تعرفه‌های قابل ورود با رویه‌های کولبری و ملوانی، طی مکاتبه مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران با ناظران گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، فهرست کالاهای مشمول واردات با رویه‌های کولبری و ملوانی مورد بازنگری قرار گرفته و کالاهایی از جمله شیره کائوچوی طبیعی و کائوچو، اینورترهای خورشیدی، باتری‌های لیتیومی و دستگاه‌های تهویه مطبوع در فهرست کالاهای مجاز قرار گرفته‌اند.

انجام تشریفات گمرکی برای این کالاها منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت مجوزهای لازم برای ترخیص است.

همچنین گمرکات اجرایی موظف شده‌اند هنگام انجام تشریفات گمرکی، مطابقت ردیف تعرفه کالا با فهرست‌های مجاز ابلاغی را بررسی کنند و از انجام تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه آنها در فهرست مجاز قرار ندارد، جلوگیری کنند.