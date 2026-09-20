لنجابی: ۱۶۶ هزار مترمربع از اراضی دولتی مرکزی رفع تصرف شد

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و تضییع حقوق بیتالمال از اولویتهای اداره کل این استان است و گشتزنی و نظارت یگان حفاظت با جدیت تداوم خواهد داشت.
وی افزود: این اقدامات شامل رفع تصرف فوری و اجرای احکام قضایی بوده که با همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی استان مرکزی انجام شده است.
لنجابی تصریح کرد: ارزش اراضی رفع تصرفشده بیش از ۲ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال برآورد میشود که با همکاری دستگاههای ذیربط به بیتالمال بازگردانده شد.
وی ادامه داد: از نظر ارزش ریالی اراضی رفع تصرفشده، ساوه با یکهزار و ۸۶ میلیارد ریال و اراک با ۷۱۵ میلیارد ریال، بهترتیب رتبههای نخست و دوم این استان را به خود اختصاص دادند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: از نظر مساحت اراضی رفع تصرفشده نیز خنداب با ۱۰۰ هزار مترمربع و شازند با ۴۵ هزار مترمربع، بهترتیب در رتبههای نخست و دوم این استان قرار دارند.
وی افزود: یگان حفاظت اراضی این اداره کل در نیمه نخست سال جاری با انجام گشتزنیهای مستمر و پایش اراضی دولتی، موفق به رفع تصرف ۱۶۶ هزار مترمربع از اراضی استان مرکزی شد.
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