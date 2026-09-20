انهدام باند شرارت در کرمان؛ قاتل سه پرونده قتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، پیش از ظهر یکشنبه گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت‌های مسلحانه و به عنف و قتل در سطح استان کرمان، شناسایی و دستگیری عاملان این جرائم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از ماه‌ها رصد هوشمندانه و اقدامات تخصصی پلیسی، مخفیگاه اعضای این باند در حاشیه شهر کرمان شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس آگاهی استان با همکاری واحد «نوپو»، قاتل اصلی و ۴ همدست وی زمین‌گیر و دستگیر شدند.

رییس پلیس استان کرمان با بیان اینکه این فرد در پرونده‌های متعددی از جمله قتل عمدی، سرقت‌های مسلحانه طلا و جواهرات و احشام و تیراندازی‌های ایذایی تحت تعقیب بوده است خاطرنشان کرد: این دستگیری، هشداری جدی به تمام مخلان نظم و امنیت عمومی است که بدانند چتر اشراف اطلاعاتی پلیس حتی در مخفیگاه‌ها بر سر آنان گسترده است و هیچ جنایتکاری از مجازات در امان نخواهد ماند.