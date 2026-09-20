به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح یکشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و تسلیت ایام، به اهمیت جایگاه والای نماز در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: نماز عمود دین و از ارکان اصلی تربیت دینی در خانواده و جامعه است؛ از اینرو ترویج و تعمیق فرهنگ نمازخوانی نیازمند تلاش مضاعف، برنامهریزی هوشمندانه و اقدامات ایجابی و جذاب فرهنگی است.
کرمی بر لزوم اتکا به پژوهشهای علمی و استفاده از ظرفیت نخبگان تأکید کرد و افزود: توسعه فرهنگ دینی بدون بررسیهای دقیق جامعهشناختی و روانشناختی امکانپذیر نیست. باید اثرگذاری تمام اقدامات بهصورت مستمر ارزیابی شود. بر همین اساس، بهزودی کارگروهی تخصصی ذیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تشکیل میشود تا طرحهای اجرایی با همکاری دستگاههای متولی و اصحاب رسانه بهصورت هدفمند پیگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون عفاف و حجاب تصریح کرد: نگاه به مقوله حجاب نباید محدود به چارچوبهای صرفاً صنفی، اداری یا حقوقی باشد. تکیه بر اقناع اندیشه و باور افراد بهجای رفتارهای تحکمی، نتایج بسیار مطلوبتری به همراه خواهد داشت؛ چراکه حجاب نه محدودیت، بلکه بخشی از هویت، تاریخ و سلامت فرهنگی جامعه ماست.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با هشدار درباره تبعات منفی رفتارهای هیجانی و تقسیمبندی افراد جامعه تاکید کرد: هرگونه دوقطبیسازی و گروهبندی مردم در موضوعات فرهنگی و اعتقادی، نتیجهای معکوس در پی دارد. پیامها و اقدامات ما در حوزه نماز، حجاب و امر به معروف باید دارای پیوست فرهنگی انسجامبخش، واحد و همدلانه باشد، زیرا حجاب و عفاف زمینهساز سلامت و رشد تمام آحاد جامعه اسلامی است.
استاندار ایلام در پایان با تفکیک میان الزام اداری و تأثیر واقعی فرهنگی خاطرنشان کرد: در برخورد با دستگاهها، کارکنان و عموم شهروندان باید درک درستی از این تفاوت داشته باشیم و حجاب را نه بهعنوان یک دستورالعمل خشک اداری، بلکه بهعنوان مولفهای هویتساز و ضامن سلامت اجتماعی تبیین و نهادینه کنیم.
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